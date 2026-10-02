Η ράπερ Indra μιλά για την πορεία της, τις επιρροές και τα νέα της σχέδια

Η ράπερ Indra, γνωστή για τον πειραματισμό και την πιστότητά της στην παράδοση της ραπ, παραχώρησε συνέντευξη, αναλύοντας την καλλιτεχνική της πορεία και τις απόψεις της για το είδος. Η καλλιτέχνιδα, η οποία εκφράζει αυθεντικά τις εμπειρίες της μέσα από τις ρίμες της, έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα το EP «D.V.D». Παράλληλα, έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Pandoras Box Tape» με τον ερχομό του νέου έτους.

Το ξεκίνημα και η σχέση με την ποίηση

Η Indra αποκάλυψε ότι η επαφή της με τη ραπ μουσική ξεκίνησε από το δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, ήταν στην Α΄ Γυμνασίου που κατάλαβε σε βάθος τι ακριβώς είναι η ραπ. Πριν ασχοληθεί με τη σύνθεση ραπ στίχων, έγραφε ποιήματα.

Η πρώτη φορά που έγραψε ραπ στίχους ήταν στην Α΄ ή Β΄ Γυμνασίου, αφού άκουσε ραπ και αναρωτήθηκε γιατί να μην το δοκιμάσει και η ίδια, βρίσκοντας μεγάλο νόημα σε αυτό το είδος έκφρασης. Παρόλο που ένιωσε αμέσως ότι μπορούσε να το κάνει, δεν είχε ιδέα για τον τρόπο, ούτε πώς να βρει μουσικά «μπιτ».

Σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ ποίησης και ραπ, η Indra δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τον όρο «ποιητές του δρόμου». Εξήγησε ότι ίσως το ένα να μπορεί να οδηγήσει στο άλλο, καθώς χρησιμοποιούν παρόμοια μέσα έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν δύο πολύ διαφορετικές τέχνες. Όπως ανέφερε, ένας «ποιητής» μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ να βγει από το δωμάτιό του, ενώ ένας «ράπερ» δεν αρκεί να γράφει μόνο, αλλά πρέπει να μπορεί να βγάλει τη φωνή του προς τα έξω.

Οι επιρροές και τα πρώτα ακούσματα

Στην αρχή της ενασχόλησής της με τη ραπ, η Indra άκουγε κυρίως καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Ανάμεσα στις πρώτες της επιρροές ήταν ο Βήτα Πεις, ο 12ος Πίθηκος και ο ΛΕΞ, οι οποίοι καθόρισαν εκείνη την περίοδο για την ίδια.

Διευκρίνισε ότι αυτές οι επιρροές, αν ενσωματώθηκαν στη δική της δουλειά, έγινε ασυνείδητα, χωρίς να προσπαθήσει να τους αντιγράψει. Δεν μπορεί να πει με ακρίβεια πώς την επηρέασαν, αλλά είναι σίγουρη ότι συνέβη. Αργότερα, διεύρυνε τα ακούσματά της, συμπεριλαμβάνοντας καλλιτέχνες όπως οι Jolly Roger και Cortez.

Η βαθύτερη εξερεύνηση της ραπ σκηνής

Η καλλιτέχνιδα άρχισε να ψάχνει πολύ περισσότερο τη ραπ μουσική, ακούγοντας εκτενώς Βέβηλο και Βαβυλώνα. Αυτή η βαθύτερη εξερεύνηση συνέπεσε με την περίοδο της Γ΄ Γυμνασίου, όταν ξεκίνησε να βγαίνει πιο συχνά.

Τότε ήταν που άρχισε να πηγαίνει σε live παραστάσεις κάθε εβδομάδα, βρίσκοντας πάντα έναν τρόπο να παρακολουθεί τις ζωντανές εμφανίσεις των ράπερ. Αυτή η συστηματική επαφή με τη ζωντανή μουσική σκηνή πέρασε, όπως είναι φυσικό, και στη δική της δουλειά.

Το καλλιτεχνικό της ύφος και οι μελλοντικές κυκλοφορίες

Η Indra περιγράφεται ως μια ράπερ που δεν φοβάται να πειραματιστεί, ενώ ταυτόχρονα τιμά την παράδοση της ραπ. Ο τρόπος που ραπάρει χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και κομψότητα, συνδυάζοντας ομορφιά και σιγουριά. Δείχνει πίστη στο κλασικό, αλλά και πάθος για την έκπληξη που προσφέρει το πειραματικό στοιχείο.

Η καλλιτέχνιδα έχει ήδη κυκλοφορήσει το EP της με τίτλο «D.V.D» πριν από λίγες ημέρες. Επιπλέον, έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία του ολοκληρωμένου άλμπουμ της, με τον τίτλο «Pandoras Box Tape», το οποίο αναμένεται να δοθεί στο κοινό με τον ερχομό του νέου έτους.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Indra εξέφρασε επίσης την επιθυμία της να κάνει ένα free style battle. Η μουσική της κατεύθυνση φαίνεται να περιλαμβάνει συνεχή πειραματισμό, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην προσέγγισή της στη ραπ μουσική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta