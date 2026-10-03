Η απολογία της γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ξαφνικά αραίωσε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το οξυγόνο έπεσε»

Καμία ποινική ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν αποδέχεται η 56χρονη γιατρός, η οποία κατηγορείται ότι πραγματοποίησε παράνομη πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Στην πολύωρη απολογία της ενώπιον του ανακριτή, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, επέμεινε ότι ενήργησε σύμφωνα με όσα θεωρούσε ιατρικά ορθά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία είναι επωφελής για τους ασθενείς της. Η γιατρός, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη εδώ και 15 ημέρες, δήλωσε συντετριμμένη για την απώλεια του ασθενή, ενώ υποστήριξε ότι αντέδρασε ακαριαία στις αλλαγές των ζωτικών ενδείξεων του τραγουδιστή.

Η αρχική επικοινωνία και η προσφορά της θεραπείας

Η κατηγορούμενη ξεκίνησε τη μαραθώνια απολογία της αναφέροντας ότι ειδοποιήθηκε για την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη από τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό. Ο κ. Κομιανός της τηλεφώνησε το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν μαζί με τον τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί στον υπνοθεραπευτή έπειτα από σύσταση κάποιου επιχειρηματία με τον οποίο επρόκειτο να συνεργαστεί τον χειμώνα. Η γιατρός ανέφερε ότι ο κ. Κομιανός την είχε καλέσει και νωρίτερα, λέγοντάς της πως, εάν ο Μαζωνάκης δεν έκανε πρώτα θεραπεία σε εκείνη, δεν θα τον αναλάμβανε.

Στο τηλεφώνημα της 7ης Σεπτεμβρίου, η γιατρός ενημέρωσε τον κ. Κομιανό για το κόστος της θεραπείας, χωρίς να υπάρξει τελική συμφωνία, και αποφασίστηκε ο τραγουδιστής να μεταβεί στο ιατρείο της την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης της έστειλε μήνυμα, λέγοντάς της ότι δεν επιθυμούσε να καταβάλει τα χρήματα που απαιτούνταν και ότι θα έκανε μόνο υδροθεραπεία. Η γιατρός, όπως ανέφερε, του έστειλε την ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά την εκδοχή της, η απόφαση του τραγουδιστή να προχωρήσει τελικά στη συγκεκριμένη διαδικασία ελήφθη όταν του ανέφερε ότι θα του την προσέφερε χωρίς χρέωση.

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να της είπε: «σε παρακαλώ, βοήθησέ με, έχω ένα event στις 20/9 και δε μπορώ να σταθώ». Της ζήτησε μάλιστα να πάει στο event. Η γιατρός του ανέφερε ότι είχε διαβάσει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, με τον τραγουδιστή να της απαντά πως δεν έχει επαφή με κανέναν από την οικογένειά του, έχει απομονωθεί στο σπίτι του και δε βλέπει κανέναν, λέγοντας «καλύτερα έτσι». Επίσης, ο Μαζωνάκης της ανέφερε ότι έπαιρνε διουρητικά, τα οποία προκαλούν συχνουρία και ρίχνουν την πίεση. Η γιατρός δήλωσε ότι αντιλήφθηκε πως δεχόταν μεγάλη πίεση.

Το χρονικό της πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η 56χρονη στην απολογία της, η θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκίνησε με ένδειξη 14:37:46 στο μηχάνημα, όπου αναφέρεται ένδειξη ανταλλαγής αίματος. Η ίδια εξήγησε πως δύο προηγούμενα alert χτύπησαν γιατί δεν είχε ανοίξει τα σωληνάκια του μηχανήματος για να ανοίξει τη ροή αίματος. Στις 15:22:54 πάτησε παύση θεραπείας, επειδή, όπως ανέφερε, έσπασε μία φλέβα του τραγουδιστή. Αφού βρήκε καινούργια φλέβα, στις 15:45 άνοιξε ξανά τη ροή αίματος.

Όπως λέει, ένα λεπτό αργότερα, στις 15:46:15, και πάλι έσπασε μία φλέβα, πιθανόν λόγω κάποιας κίνησης του τραγουδιστή. Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης σηκώθηκε και πήγε στην τουαλέτα, όπου παρέμεινε το πολύ πέντε λεπτά. Όταν επέστρεψε, ήταν κανονικός. Η γιατρός τον ξανασύνδεσε στο μόνιτορ και του είπε πως έπρεπε να βρει άλλη φλέβα. Στη συνέχεια, περιέγραψε τις αλλεπάλληλες προσπάθειές της να βρει άλλες φλέβες.

Η επιδείνωση της υγείας και η κατάρρευση

Η κατηγορούμενη ανέφερε ότι βρήκε μία μικρή φλέβα στη δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε, και μετά κινήθηκε πάλι προς την άλλη πλευρά. Δήλωσε ότι γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι, αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα, κάτι που σπάνια κάνει. Προσπάθησε σε αυτήν την περίπτωση αλλά δεν τα κατάφερε. Κινήθηκε προς το αριστερό χέρι, έβαλε αναισθητική κρέμα στη ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησε, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανε άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα.

Όπως φέρεται να αναφέρει η κατηγορούμενη, σχεδόν μισή ώρα μετά την επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη από την τουαλέτα και ενώ επιχειρούσε μία τελευταία προσπάθεια, ο τραγουδιστής άρχισε να εμφανίζει επιδείνωση. Η γιατρός είχε αποφασίσει να κάνει μία τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσει τη θεραπεία. Η κατάρρευση του τραγουδιστή προσδιορίζεται περίπου στις 16:20 το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως μέσα σε πέντε μόλις λεπτά ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η θέση της γιατρού και οι δηλώσεις της

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο ρόλος της απέναντι στους ασθενείς είναι «συμβουλευτικός και υποστηρικτικός» και ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις επιλογές τους ή για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να ζουν. «Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου, για τον τρόπο που επιλέγουν να ζουν» φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό. Δήλωσε πεπεισμένη στον ανακριτή ότι η θεραπεία της είναι «επωφελής για τους ασθενείς της» και ότι έχει κι άλλους ασθενείς που έχουν κάνει τη θεραπεία.

Όπως φέρεται να είπε στον ανακριτή, έχει διαπιστώσει αλλαγές στους ασθενείς της μετά τη συγκεκριμένη θεραπεία, τις οποίες αποδίδει σε μεταβολές στη «νευροχημεία του εγκεφάλου». Παρά το τραγικό αποτέλεσμα, η κατηγορούμενη συνεχίζει να υπερασπίζεται τις θεραπείες της και να μιλά για τον ευεργετικό ρόλο αυτών στους ασθενείς της. Επίσης, φέρεται να ισχυρίστηκε πως «και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο», ενώ δήλωσε «την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, News.gr