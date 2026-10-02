Ο Θεοφάνης Μπακούλας μιλάει για την επιστροφή του στην Εθνική Ελπίδων και τον τραυματισμό του

Ο Θεοφάνης Μπακούλας, ο 21χρονος χαφ του Ολυμπιακού, αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της Εθνικής Ελπίδων στην πρόσφατη νίκη της με 4-2 επί της Λετονίας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, μίλησε στο Gazzetta για τα συναισθήματά του, την εμπειρία της επανόδου με το εθνόσημο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας.

Η επιστροφή με το εθνόσημο και η εμπιστοσύνη

Ο Μπακούλας εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που φοράει ξανά το εθνόσημο, ειδικά μετά την περίοδο του τραυματισμού του. Όπως δήλωσε, «για εμένα είναι μεγάλη χαρά που έχω επιστρέψει και σημαίνει πολλά για εμένα που έχω την εμπιστοσύνη και του προπονητή και της ομάδας ώστε μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό, να ξαναμπαίνω δυναμικά και να βοηθήσω όσο μπορώ».

Η επιστροφή του στην Εθνική Ελπίδων συνοδεύτηκε μάλιστα από ένα εντυπωσιακό γκολ κόντρα στη Γεωργία, γεγονός που επιβεβαίωσε την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση με τον καλύτερο τρόπο. Η παρουσία του ήταν καθοριστική και στον αγώνα με τη Λετονία, όπου έπαιξε βασικό ρόλο στην επικράτηση της Ελλάδας.

Ο τραυματισμός ως μάθημα υπομονής και ενδυνάμωσης

Ο νεαρός χαφ αναφέρθηκε εκτενώς στον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί και πώς αυτός τον επηρέασε. Ο ίδιος δήλωσε ότι αντιμετώπισε τον τραυματισμό του «μόνο θετικά σχεδόν από την πρώτη στιγμή», χάρη και στη βοήθεια ατόμων που βρέθηκαν δίπλα του.

«Βλέποντας τόσο καιρό το ποδόσφαιρο απέξω, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και όταν είσαι μέσα. Μαθαίνεις πολύ υπομονή με αυτόν τον τραυματισμό. Δεν αντιδράς σε πράγματα που δεν αξίζουν την στιγμή και σκέφτεσαι πάντα τι μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή για να αποφύγω άλλα. Ψυχολογικά γίνεσαι πιο δυνατός», τόνισε ο Θεοφάνης Μπακούλας, υπογραμμίζοντας τα οφέλη που αποκόμισε από αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το πλάνο και η φιλοσοφία της Εθνικής Ελπίδων

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της Εθνικής Ελπίδων, ο Μπακούλας περιέγραψε την ομάδα ως ένα σύνολο που ακολουθεί συγκεκριμένο πλάνο. «Είμαι μία ομάδα που έχουμε το πλάνο μας. Η μπάλα να κινείται συνέχεια, αλλαγές θέσεων συνεχώς σε ροή αγώνα», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, ο ποδοσφαιριστής τόνισε ότι το θέμα των γκολ δεν δημιουργεί πίεση στην ομάδα. «Δεν το σκεφτόμαστε το θέμα με τα γκολ γιατί θα δημιουργήσει μία πίεση που δεν χρειάζεται», δήλωσε, υποδηλώνοντας μια φιλοσοφία που εστιάζει στην ομαδική λειτουργία και όχι στην ατομική επίδοση ως αυτοσκοπό.

Η πολυσυλλεκτικότητα και οι εμπειρίες των παικτών

Ένα ξεχωριστό στοιχείο που ανέδειξε ο Θεοφάνης Μπακούλας για την Εθνική Ελπίδων είναι η ποικιλία των παικτών που την απαρτίζουν. «Είμαστε μία ομάδα που έχει παίκτες από πολλές ομάδες. Δεν είναι όπως άλλες φουρνιές που είχε μόνο από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και τέλος», εξήγησε.

Αυτή η σύνθεση, με παιδιά που προέρχονται από διάφορες ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προσφέρει πλούσιες εμπειρίες, παρόλο που οι παίκτες είναι νεαροί σε ηλικία. Ο Μπακούλας κατέληξε λέγοντας ότι «αυτό βοηθάει και είμαστε μία ομάδα που έχει κέφι, έχει σοβαρότητα, έχει χαρακτήρες που βοηθούν».

Ο δρόμος προς το EURO U21 του 2027

Η πρόσφατη νίκη της Εθνικής Ελπίδων επί της Λετονίας με 4-2, στην οποία ο Θεοφάνης Μπακούλας είχε βασικό ρόλο, φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 του 2027. Η πορεία της ομάδας, με την ενίσχυση παικτών όπως ο Μπακούλας που επιστρέφουν δυναμικά, διαμορφώνει θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta