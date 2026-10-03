Η Βαμβακού Λακωνίας υποδέχεται τον Οκτώβριο με πλούσιες εκδηλώσεις

Η Βαμβακού Λακωνίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Οκτώβριο με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, οι οποίες υπόσχονται αναζωογόνηση και ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Vamvakou Revival και πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το γραφικό χωριό της Λακωνίας μετατρέπεται σε έναν πόλο έλξης, προσφέροντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την τοπική κουλτούρα και να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες δραστηριότητες που έχουν ως επίκεντρο το καρύδι, ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή.

Η πρωτοβουλία Vamvakou Revival

Η πρωτοβουλία Vamvakou Revival αποτελεί έναν θεσμό που έχει ως στόχο την αναβίωση και την ανάπτυξη της Βαμβακούς. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, το χωριό προσφέρει στους επισκέπτες του την ευκαιρία για αναζωογόνηση και ψυχαγωγία, αναδεικνύοντας παράλληλα την πλούσια παράδοσή του.

Η υλοποίηση των εκδηλώσεων και των προγραμμάτων καθίσταται δυνατή χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία. Το φθινόπωρο στη Βαμβακού υπόσχεται να είναι γεμάτο από ωραίες, ταπεινές και ουσιαστικές στιγμές.

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους

Ο Οκτώβριος στη Βαμβακού σηματοδοτεί μια «συνάντηση κορυφής» για τα καρύδια και το χωριό, μέσα από μια σειρά πρωτότυπων δραστηριοτήτων. Μία από αυτές είναι ένα ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων και την ψυχική ανθεκτικότητα, με την καθοδήγηση του συγγραφέα εκπαιδευτικών βιβλίων για παιδιά και γονείς, Μάριου Μάζαρη, γνωστού και ως Schoolmarius.

Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μεταίχμιο, θα πραγματοποιηθούν δύο βιωματικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα είναι γεμάτα δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδι, απευθυνόμενα σε μικρούς και μεγάλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον «κρυφό» κόσμο των συναισθημάτων τους.

Το καρύδι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων

Το καρύδι, ως σύμβολο και προϊόν της περιοχής, βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών δράσεων. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα κυνήγι θησαυρού που θα λάβει χώρα ανάμεσα στις καρυδιές του χωριού, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μέσα στη φύση.

Επιπλέον, ένα σχολείο θα μετατραπεί σε χώρο «βρώμικου» παιχνιδιού, γεμάτο χώμα, λάσπη, πηλό και φυσικά καρύδια, προωθώντας τη δημιουργικότητα και την επαφή με το περιβάλλον. Θα μοιραστεί επίσης η τοπική συνταγή για καρυδόπιτα, η οποία περνάει από γενιά σε γενιά, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική παράδοση του τόπου.

Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με το καρύδι είναι μια λακωνική λύρα, φτιαγμένη από ξύλο καρυδιάς, η οποία φέρει τη δική της τοπική ιστορία. Η παρουσία της λύρας αποτελεί μια όμορφη αφορμή για γλέντι και αναβίωση παραδοσιακών ακουσμάτων.

Φθινοπωρινές εκδηλώσεις και μουσική

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει και ένα εργαστήριο Halloween, όπου οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν με κεριά σόγιας, κολοκύθες, φαντάσματα και νυχτερίδες, προσθέτοντας μια νότα φθινοπωρινής γιορτής. Ένα σχολείο θα μετατραπεί σε χώρο «Της παρέας», προσφέροντας παιχνίδι, δημιουργία, τεχνολογία και χώρο για όλους, ενισχύοντας την ομαδικότητα και την ψυχαγωγία.

Για να ξεκινήσει το φθινόπωρο όπως του αξίζει, έχει προγραμματιστεί και μια βραδιά με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτή η μουσική εκδήλωση αναμένεται να προσφέρει στιγμές κεφιού και διασκέδασης, φέρνοντας κοντά τους κατοίκους και τους επισκέπτες του χωριού.

Εξερευνώντας τη φύση του Πάρνωνα

Για όσους προτιμούν την επαφή με τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες, τα μονοπάτια της Βαμβακούς προσφέρουν ιδανικές επιλογές. Ο Πάρνωνας, με την πλούσια βλάστηση και τα μοναδικά τοπία του, περιμένει τους λάτρεις της πεζοπορίας.

Οι διαδρομές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα πόδια, με ηλεκτρικό ποδήλατο ή με τη συνοδεία οδηγού βουνού, προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες εξερεύνησης του φυσικού περιβάλλοντος. Η ομορφιά του Πάρνωνα αποτελεί πάντα ένα δυνατό κίνητρο για επίσκεψη στην περιοχή.

Οι πρώτες ημερομηνίες των εκδηλώσεων

Οι πρώτες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου. Αυτές οι ημερομηνίες σηματοδοτούν την έναρξη του φθινοπωρινού προγράμματος της Βαμβακούς, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις πρώτες δράσεις που έχουν ετοιμαστεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta