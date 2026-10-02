Αχιλλέας Μπέος: Δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο Elabet, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές

Ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, παραχώρησε πρόσφατα μια εκτενή συνέντευξη στο AstraTV, όπου, πέρα από τα κύρια πολιτικοκοινωνικά θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, προέβη σε μια σημαντική αποκάλυψη. Η αποκάλυψη αφορούσε το ιδιοκτησιακό μέλλον της ΠΑΕ Βόλος Elabet, καθώς ο κ. Μπέος γνωστοποίησε την ύπαρξη δύο ενδιαφερομένων για την απόκτηση του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Μαγνησίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ήδη εισέλθει ορκωτοί λογιστές στην ΠΑΕ για τον έλεγχο των οικονομικών της στοιχείων, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την ομάδα.

Δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο Elabet

Ο Αχιλλέας Μπέος επιβεβαίωσε με σαφήνεια την ύπαρξη δύο πλευρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της ΠΑΕ Βόλος Elabet. Κατά τη διάρκεια της εφ' όλης της ύλης συνέντευξής του στο κανάλι AstraTV, ο Δήμαρχος Βόλου δήλωσε ρητά: «Είναι αλήθεια αυτό, υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι». Η δήλωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες και να δώσει μια νέα διάσταση στο μέλλον του συλλόγου της Μαγνησίας, προμηνύοντας πιθανές εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό του καθεστώς.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτού του ενδιαφέροντος και της προετοιμασίας για ενδεχόμενη μεταβίβαση, ο κ. Μπέος γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητοι οικονομικοί έλεγχοι. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «ήδη υπάρχουν μέσα στην ΠΑΕ ορκωτοί λογιστές για να ελέγξουν τα βιβλία». Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο την ευκολία του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ, τονίζοντας: «Αλλά τι να ελέγξουν, πατάς το κουμπί, σε πέντε δευτερόλεπτα βγαίνει η φορολογική ενημερότητα», υποδηλώνοντας τη διαφάνεια και την τάξη στα οικονομικά του συλλόγου.

Η επιθυμία αποχώρησης από το ποδόσφαιρο

Παράλληλα με τις εξελίξεις που αφορούν την πιθανή πώληση της ομάδας, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την προσωπική του και έντονη επιθυμία να αποσυρθεί από τον χώρο του ποδοσφαίρου. «Εγώ έχω πει θέλω να αποσυρθώ, να φύγω από το ποδόσφαιρο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με έμφαση: «Δεν αντέχω, δεν θέλω άλλο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την κόπωση και την απόφαση του Δημάρχου να απομακρυνθεί από τις απαιτήσεις του αθλητικού χώρου.

Ο Δήμαρχος Βόλου αιτιολόγησε περαιτέρω την απόφασή του, αναφερόμενος στη φύση του χαρακτήρα του. Περιέγραψε τον εαυτό του ως «άνθρωπο των συγκρούσεων» και τόνισε την άρνησή του να γίνει «μαριονέτα» σε οποιαδήποτε κατάσταση. Εξήγησε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, λόγω των δεδομένων του, απαιτεί συχνά να έρχεται κανείς σε σύγκρουση, ακόμη και με φίλους και παράγοντες, κάτι που πλέον δεν επιθυμεί να βιώνει. «Και φίλος μου να είναι ο τάδε πρόεδρος, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υποτακτικός αυτών. Έχω σχέσεις. Άρα λοιπόν στους αγώνες και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεσαι σε σύγκρουση, γιατί έτσι είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα. Δεν θέλω να έρχομαι σε σύγκρουση με φίλους, με παράγοντες, με συνανθρώπους μου», υπογράμμισε ο κ. Μπέος.

Οι απαιτήσεις των ρόλων και οι προσωπικοί λόγοι

Ο κ. Μπέος αναφέρθηκε στις τεράστιες υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι δύο σημαντικοί ρόλοι που κατέχει, τόσο ως Δήμαρχος Βόλου όσο και ως επικεφαλής της ΠΑΕ. Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις και τον φόρτο εργασίας, τόνισε ότι και οι δύο θεσμοί λειτουργούν με επιτυχία και παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. «Και ο δήμος και η ΠΑΕ είναι τεράστιες υποχρεώσεις. Δόξα τω Θεώ πάνε καλά, ευημερούν, είναι θετικά τα πάντα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την καλή κατάσταση των δύο φορέων.

Στην απόφασή του να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο συνέβαλαν και προσωπικοί λόγοι, πέρα από τις επαγγελματικές απαιτήσεις. Ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε ότι «μεγάλωσα κιόλας» και επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό του. «Θέλω να ασχοληθώ λίγο και με τον Αχιλλέα Μπέο», είπε, προσθέτοντας ότι πρόσφατα βίωσε μια προσωπική απώλεια, αυτή της αδερφής του, γεγονός που ενδεχομένως επηρέασε την απόφασή του για αλλαγή προτεραιοτήτων.

Πιθανή ολοκλήρωση της συμφωνίας μέχρι τέλος Οκτωβρίου

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της πιθανής πώλησης της ΠΑΕ Βόλος Elabet, ο Δήμαρχος Βόλου έδωσε μια συγκεκριμένη εκτίμηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «αν πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου με κάποιον από τους δύο θα μπουν υπογραφές». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις και οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ενδέχεται να οδηγήσουν σε επίσημη συμφωνία και υπογραφές μέσα στον τρέχοντα μήνα, με έναν από τους δύο ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta