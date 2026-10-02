Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την πρώτη διαβολοβδομάδα της Euroleague με στόχο το 3/3

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στην Euroleague, υποδεχόμενος τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «T-Center». Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στοχεύει να πετύχει το 3/3 στις εντός έδρας αναμετρήσεις αυτής της απαιτητικής περιόδου.

Η πορεία στην «διαβολοβδομάδα»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τα εντός έδρας παιχνίδια του, έχοντας ήδη σημειώσει δύο άνετες επικρατήσεις. Συγκεκριμένα, η ομάδα επικράτησε της Παρί με σκορ 91-72 και της Βιλερμπάν με 102-79. Αυτές οι νίκες διαμορφώνουν ένα θετικό κλίμα ενόψει της τελευταίας αναμέτρησης της «διαβολοβδομάδας».

Η συγκέντρωση και η αμυντική προσήλωση των παικτών ήταν καθοριστικές, καθώς κράτησαν τόσο την Παρί όσο και τη Βιλερμπάν κάτω από τους 80 πόντους. Αυτό το στοιχείο αποτελεί βασικό πυλώνα στην προσπάθεια του «τριφυλλιού» για την επίτευξη του στόχου του 3/3.

Η ιστορία της αναμέτρησης και οι προπονητές

Η μονομαχία με την ομάδα του Όντεντ Κάτας ξυπνά αναμνήσεις από το παρελθόν, καθώς οι δύο σύλλογοι έχουν γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι αναμετρήσεις τους έχουν φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο, περιλαμβάνοντας τελικούς, Final-4 και Playoffs, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Για τον Ισραηλινό τεχνικό, Όντεντ Κάτας, η επιστροφή ως αντίπαλος στο άλλοτε «σπίτι» του, όπου αγωνίστηκε ως παίκτης υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι πάντα ιδιαίτερη. Η σημερινή αναμέτρηση φέρνει αντιμέτωπους δύο προπονητές με κοινή ιστορία, αλλά με διαφορετικούς ρόλους πλέον.

Αντιμετώπιση των απουσιών

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για τη νοοτροπία των παικτών του, η οποία έχει βοηθήσει το σύνολο να ξεπεράσει σοβαρές απουσίες. Οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας, Φαλ και Ερνανγκόμεθ δεν είναι διαθέσιμοι, με αποτέλεσμα το «τριφύλλι» να μην μπορεί να συμπληρώσει ούτε 12άδα.

Παρόλα αυτά, οι απουσίες δεν εμπόδισαν την ομάδα να κατακτήσει δύο εύκολες νίκες. Ο Ομπράντοβιτς βλέπει αυτή την κατάσταση ως ευκαιρία για να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν άλλοι παίκτες, οι οποίοι καλούνται να βγουν μπροστά και να καλύψουν τα κενά.

Η περίπτωση του Λευτέρη Μαντζούκα

Μια χαρακτηριστική περίπτωση παίκτη που έχει αρπάξει την ευκαιρία είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας. Ο νεαρός αθλητής έχει λάβει τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο παρκέ στις δύο πρώτες αγωνιστικές, δείχνοντας την πρόθεσή του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Ο Μαντζούκας μαθαίνει και από τις οδηγίες του προπονητή του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, οι υποδείξεις του προπονητή τον «ανάγκασαν» να πάρει τα σουτ που έπρεπε, με αποτέλεσμα να σημειώσει 16 πόντους με 6/9 σουτ από το πρώτο ημίχρονο, μετά τους 10 πόντους που είχε πετύχει στην πρεμιέρα.

Η πορεία της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Από την πλευρά της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ξεκινήσει τη σεζόν με 0-2 στην Euroleague. Η ισραηλινή ομάδα ηττήθηκε με 84-74 από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία, ενώ γνώρισε την ήττα και από την Μπεσίκτας με 93-109 σε παιχνίδι που διεξήχθη στο Βελιγράδι.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας θα επιδιώξει να ανατρέψει το αρνητικό της ξεκίνημα και να διεκδικήσει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta