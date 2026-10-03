Φρέντι Μέρκιουρι: Χειρόγραφοι στίχοι των Queen «έπιασαν» 277.000 λίρες σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Ένα τετράδιο με χειρόγραφους στίχους τραγουδιών του Φρέντι Μέρκιουρι, του αείμνηστου αρχηγού των Queen, πωλήθηκε έναντι 277.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Οι στίχοι αυτοί προέρχονται από τις ηχογραφήσεις για το πρώτο σόλο άλμπουμ του καλλιτέχνη, με τίτλο «Mr. Bad Guy», που κυκλοφόρησε το 1985. Το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτέλεσε το πιο ακριβοπληρωμένο κατά την πρώτη ημέρα της δημοπρασίας «Music Live Auction» του οίκου Propstore.

Οι χειρόγραφοι στίχοι του Φρέντι Μέρκιουρι

Οι χειρόγραφοι στίχοι του Φρέντι Μέρκιουρι, που περιλαμβάνονταν σε ένα τετράδιο, αναδείχθηκαν σε ένα από τα πιο περιζήτητα αντικείμενα της δημοπρασίας. Η τιμή πώλησής τους, που έφτασε τις 277.000 αγγλικές λίρες, τους κατέστησε το αντικείμενο με την υψηλότερη τιμή κατά την έναρξη της «Music Live Auction» του οίκου Propstore, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλεκτών και θαυμαστών.

Οι εν λόγω στίχοι αποτελούν μέρος του δημιουργικού έργου του Μέρκιουρι από τις ηχογραφήσεις του πρώτου προσωπικού του δίσκου, «Mr. Bad Guy», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1985. Η πώλησή τους υπογραμμίζει τη διαχρονική αξία και την επίδραση του έργου του θρυλικού καλλιτέχνη.

Η συλλογή του Ράινχολντ Μακ

Το τετράδιο με τους χειρόγραφους στίχους προέρχεται από την αξιόλογη συλλογή του Ράινχολντ Μακ. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει ένα αρχείο με χειρόγραφους στίχους, αναμνηστικά από ηχογραφήσεις και προσωπικά δώρα, τα οποία τεκμηριώνουν τη στενή φιλία και τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ του μουσικού παραγωγού και του Φρέντι Μέρκιουρι.

Ο Ράινχολντ Μακ είναι Γερμανός δισκογραφικός παραγωγός και ηχολήπτης, ευρύτερα γνωστός για τη δουλειά του στα θρυλικά Musicland Studios του Μονάχου. Στην πλούσια καριέρα του συνεργάστηκε με παγκοσμίου φήμης συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, οι Led Zeppelin, οι Deep Purple, η Electric Light Orchestra και οι Black Sabbath. Ωστόσο, είναι περισσότερο αναγνωρίσιμος για τη μακρόχρονη και καθοριστική συνεργασία του με τους Queen.

Ο Μακ ανέπτυξε μια ιδιαίτερα στενή φιλία με τον Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος μάλιστα έγινε νονός του γιου του, Τζον Φρέντερικ Μακ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών Propstore, «η Propstore έχει τη χαρά να παρουσιάζει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το αξιόλογο αρχείο του Μακ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 80 αντικείμενα-ενθύμια».

Άλλα σημαντικά αντικείμενα της δημοπρασίας

Εκτός από τους στίχους του Μέρκιουρι, η δημοπρασία περιλάμβανε και άλλα αντικείμενα με μεγάλη ιστορική και συναισθηματική αξία για τη μουσική βιομηχανία. Η ακουστική κιθάρα Takamine FP460SC του Νόελ Γκάλαχερ, με την οποία έπαιξε μουσική κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Oasis στο MTV Unplugged το 1996, κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ.

Η κιθάρα του Γκάλαχερ πωλήθηκε έναντι 226.800 αγγλικών λιρών, καθιστώντας την την ακουστική κιθάρα συγκροτήματος που έχει πωληθεί στην υψηλότερη τιμή μέχρι σήμερα. Αυτή η πώληση αναδεικνύει την επιρροή των Oasis και την αξία των αντικειμένων που συνδέονται με τις εμβληματικές τους εμφανίσεις.

Επίσης, το ασπρόμαυρο και χρυσό σακάκι στρατιωτικού στυλ του Μάικλ Τζάκσον, το οποίο φορέθηκε σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια των περιόδων των άλμπουμ του «Dangerous» και «HIStory», πωλήθηκε έναντι 226.800 λιρών. Το σακάκι αυτό προερχόταν από τη συλλογή «The Omer Bhatti Collection» και είχε χαριστεί από τον Τζάκσον στον Νορβηγό ράπερ και χορευτή, γνωστό με το καλλιτεχνικό όνομα O-Bee.

Το πιάνο που «φιλοξένησε» θρύλους της μουσικής

Από την ίδια συλλογή του Ρέινχολντ Μακ, ένα πιάνο με ουρά Yamaha C3, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς θρύλους της μουσικής, βρήκε επίσης νέο ιδιοκτήτη. Το πιάνο πωλήθηκε έναντι 81.900 λιρών, τιμή που αντικατοπτρίζει την πλούσια ιστορία του και τους διάσημους καλλιτέχνες που το έχουν αγγίξει.

Στο συγκεκριμένο πιάνο έχουν παίξει μουσική ο ίδιος ο Φρέντι Μέρκιουρι, οι Queen, οι Rolling Stones, ο Έλτον Τζον, καθώς και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες, καθιστώντας το ένα αντικείμενο με ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki