Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το προσεχές σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές οφείλονται στη διεξαγωγή ενός αγώνα δρόμου μεγάλης κλίμακας, καθώς και σε εορταστικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη το Σάββατο και τη διεξαγωγή του αγώνα Greece Race for the Cure 2026 την Κυριακή, μια διοργάνωση που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετέχοντες στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Εορτασμός Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη το Σάββατο

Ο εορτασμός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ο ναός βρίσκεται στην οδό Σκουφά, στην περιοχή του Κολωνακίου, καθιστώντας την ευρύτερη περιοχή σημείο αναφοράς για τις εκδηλώσεις.

Για τον λόγο αυτό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ναό. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ξεκινήσουν στις 6 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσουν έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, επηρεάζοντας την κίνηση των οχημάτων.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την οδό Σκουφά, την οδό Λυκαβηττού και την πλατεία Κολωνακίου, η οποία είναι επίσης γνωστή ως πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Επιπλέον, θα επηρεαστούν και οι δρόμοι που περιβάλλουν τον Ιερό Ναό, απαιτώντας προσοχή από τους οδηγούς.

Ο αγώνας Greece Race for the Cure 2026 την Κυριακή

Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μεγαλύτερης έκτασης, λόγω της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026. Η διοργάνωση αυτή περιλαμβάνει δύο βασικές δραστηριότητες: έναν αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και έναν περίπατο 2 χιλιομέτρων, προσελκύοντας πλήθος κόσμου.

Οι συμμετοχές για τη φετινή διοργάνωση έχουν ήδη εξαντληθεί, γεγονός που υποδηλώνει το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού. Έτσι, χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν στους δρόμους της Αθήνας για να λάβουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται για καλό σκοπό, ενισχύοντας την κοινωνική της διάσταση.

Η διαδρομή του αγώνα και οι αποκλεισμοί δρόμων

Η εκκίνηση του αγώνα Greece Race for the Cure 2026 θα δοθεί από το Πεδίον του Άρεως, συγκεκριμένα στην περιοχή της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες θα κινηθεί μέσω κεντρικών οδικών αξόνων της πρωτεύουσας, διασχίζοντας σημαντικά σημεία.

Συγκεκριμένα, οι δρομείς και οι περιπατητές θα περάσουν διαδοχικά από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την οδό Πατησίων, την οδό Ακαδημίας και την οδό Αμερικής. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του τμήματος, οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν προς την περιοχή του Πεδίου του Άρεως για τον τερματισμό του αγώνα.

Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαδρομή θα παραμείνουν αποκλεισμένοι για την κυκλοφορία των οχημάτων για αρκετές ώρες. Ο αποκλεισμός θα ισχύει από τις πρωινές ώρες της Κυριακής έως και νωρίς το μεσημέρι, επηρεάζοντας σημαντικά την κίνηση στο κέντρο της πόλης και τις γύρω περιοχές.

Συστάσεις για τους οδηγούς

Λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα εφαρμοστούν, όσοι πρόκειται να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής καλούνται να έχουν υπόψη τους τις αλλαγές. Είναι σημαντικό να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τις τροποποιήσεις στην κυκλοφορία.

Συνιστάται στους οδηγούς να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους, προκειμένου να αποφύγουν την πιθανή ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις. Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες κυκλοφορίας είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την αποφυγή προβλημάτων.

Με πληροφορίες από: Reader