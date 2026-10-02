Ζιντάν: «Δεν μετανιώνω για την κουτουλιά στον Ματεράτσι»

Είκοσι χρόνια μετά το επεισόδιο που σημάδεψε τον τελικό του Μουντιάλ του 2006, ο Ζινεντίν Ζιντάν μίλησε ξανά για την περίφημη κουτουλιά στον Μάρκο Ματεράτσι. Ο Γάλλος θρύλος του ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον τις τύχες της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την ενέργειά του, χαρακτηρίζοντάς την ως μέρος της καριέρας του. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενόψει του αποψινού αγώνα της Γαλλίας με την Ιταλία για το Nations League.

Οι δηλώσεις του Ζιντάν για το περιστατικό

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, γνωστός και ως «Ζιζού», ρωτήθηκε αναφορικά με την ενέργειά του στον τελικό του 2006, μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Γάλλος τεχνικός παραδέχθηκε πως δεν μετανιώνει για αυτή του την κίνηση, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας του στον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα, ο Ζιντάν δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Μάρκο Ματεράτσι από τότε που συνέβη το περιστατικό. «Όχι, δεν μετανιώνω, διότι είναι κομμάτι της καριέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης: «Δεν είμαι περήφανος για αυτό που συνέβη. Το έχω ξανά πει και το λέω και τώρα. Αλλά είναι μέρος του ''ταξιδιού'' μου. Νομίζω πως στη ζωή μας όλοι κάνουμε πράγματα που δεν είναι και οι καλύτερές μας στιγμές».

Ο αλησμόνητος τελικός του Μουντιάλ 2006

Το επεισόδιο με την κουτουλιά εκτός φάσης στον Μάρκο Ματεράτσι συνέβη στον αλησμόνητο τελικό του Μουντιάλ του 2006, που διεξήχθη στα γήπεδα της Γερμανίας. Εκείνη η αναμέτρηση ήταν η τελευταία στην σπουδαία καριέρα του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήθελε να την ολοκληρώσει με την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου.

Η αντίπαλος της Γαλλίας ήταν η Ιταλία του Μάρκο Ματεράτσι. Ο τελικός σημαδεύτηκε από την ενέργεια του Ζιντάν, η οποία οδήγησε στην αποβολή του με κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Το γεγονός αυτό παραμένει χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων και αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα συμβάντα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ενόψει του αγώνα Γαλλίας-Ιταλίας για το Nations League

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ζινεντίν Ζιντάν έρχονται σε μια χρονική στιγμή που η Γαλλία πρόκειται να κοντραριστεί με την Ιταλία για το Nations League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2 Οκτωβρίου του 2026, στις 21:45. Ο Ζιντάν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας, έχοντας αναλάβει τις τύχες των «τρικολόρ».

Η αναμέτρηση αυτή, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών στο ποδόσφαιρο, αλλά και τις μνήμες από τον τελικό του 2006. Η παρουσία του Ζιντάν ως προπονητή σε αγώνα ενάντια στην Ιταλία αποτέλεσε την αφορμή για τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με το παρελθόν και το περίφημο περιστατικό.

Μια στιγμή που αποτελεί μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου

Το επεισόδιο της κουτουλιάς του Ζιντάν στον Ματεράτσι έχει περάσει στην ιστορία ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες στιγμές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ζιντάν δηλώνει πως δεν είναι περήφανος για την πράξη του, επιμένει ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καριέρας και της προσωπικής του ιστορίας.

Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, με τις δηλώσεις του, δείχνει να αντιμετωπίζει το συμβάν ως ένα κομμάτι του «ταξιδιού» του, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν πράγματα στη ζωή τους που ενδεχομένως να μην είναι οι καλύτερές τους στιγμές. Αυτή η στάση υπογραμμίζει την αποδοχή του παρελθόντος του, καθώς πλέον προτιμά να κοιτάζει μπροστά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta