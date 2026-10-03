Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων

Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα κύρια λιμάνια της Αττικής, τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αγγίζουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, καθιστώντας επικίνδυνη τη διεξαγωγή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Η κατάσταση στα λιμάνια

Το μέτρο του απαγορευτικού απόπλου έχει εφαρμοστεί για την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα κρίνονται ιδιαίτερα δυσμενείς. Οι ισχυροί άνεμοι επηρεάζουν ένα μεγάλο εύρος θαλάσσιων περιοχών, με την έντασή τους να φτάνει τα 9 μποφόρ σε ορισμένα σημεία, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή των δρομολογίων από τα τρία μεγάλα λιμάνια.

Η απόφαση για το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ, κάτι που σημαίνει ότι τα πλοία δεν μπορούν να αναχωρήσουν από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο μέχρι νεότερης ενημέρωσης και βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό

Ειδικότερα για την περιοχή του Αργοσαρωνικού, το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ανακοινώσει ότι τα δρομολόγια εκτελούνται με περιορισμούς. Συγκεκριμένα, μόνο τα συμβατικά πλοία έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα τους ταξίδια, προσαρμοσμένα στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Αντίθετα, τα υδροπτέρυγα, λόγω της φύσης και των προδιαγραφών τους, παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην αποφυγή κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την πλεύση τους σε θάλασσες με τόσο ισχυρούς ανέμους.

Συστάσεις προς τους επιβάτες

Για τους επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα, το Λιμενικό Σώμα απευθύνει σημαντική σύσταση. Πριν μεταβούν στα λιμάνια, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν στα τουριστικά πρακτορεία με τα οποία έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους.

Αυτή η επικοινωνία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ενημερωθούν οι ταξιδιώτες για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στα δρομολόγια, ώστε να αποφύγουν την άσκοπη μετακίνηση και την ταλαιπωρία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr