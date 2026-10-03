Η Κρήτη σε κόκκινο συναγερμό: Σαρωτική κακοκαιρία με πλημμύρες και εγκλωβισμούς

Μια εφιαλτική νύχτα βίωσαν πολλές περιοχές της Κρήτης, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί προκάλεσε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις χειμάρρων και κατολισθήσεις. Από το Οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα μέχρι τον Μυλοπόταμο, τα Χανιά και το Ηράκλειο, οι αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, ενώ το μήνυμα από το 112 έχει εκδοθεί με αυστηρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Εκτεταμένες πλημμύρες και κόκκινος συναγερμός

Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα ζημιές σε δρόμους και κρίσιμες υποδομές. Χαρακτηριστική ήταν η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας τους δρόμους του χωριού σε ορμητικά ποτάμια.

Για την προστασία των πολιτών, ήχησε το 112, ενώ το νησί τέθηκε σε Red Code, δηλαδή σε Κόκκινο Συναγερμό. Η νύχτα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, με μεγάλη συσσώρευση υδάτων και επικίνδυνα σημεία όπου επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. Το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας δέχθηκε η Ανατολική Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Διαδοχικές διασώσεις εγκλωβισμένων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε βοήθεια σε 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και αυτοκίνητα. Η άνοδος της στάθμης του νερού προκλήθηκε καθώς μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών εμπόδισαν την απορροή των υδάτων.

Στα Φέρμα Ιεράπετρας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε κλήση μέσω του 112 για τέσσερα άτομα γερμανικής υπηκοότητας που παγιδεύτηκαν στο όχημά τους λόγω υψηλής στάθμης νερού. Μετά από άμεσο γεωεντοπισμό, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι Ελβετών που ανησύχησε από τον όγκο του νερού, καθώς και μια ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε αρχικά στον Κουτσουρά και στη συνέχεια για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις

Την ίδια ώρα, δεκάδες είναι οι κλήσεις που έχει δεχθεί η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, καθώς σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε η περιοχή. Οι ζημιές σε υποδομές και περιουσίες είναι εκτεταμένες, με τις αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Τόσο νερό δεν έχουμε ξαναδεί»

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας». Επισήμανε ότι τα προβλήματα εκτείνονται από τα Αχλιά μέχρι τον Κουτσουρά και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέχρι την ολοκλήρωση του φαινομένου.

Η μεγάλη ένταση των ανέμων και ο έντονος κυματισμός δημιούργησαν ένα άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό, με τα κύματα στο Παλιό Λιμάνι Χανίων να φτάνουν μέχρι τις εισόδους των καταστημάτων, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr