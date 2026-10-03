Σαρωτική κακοκαιρία στην Κρήτη: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και κομμένοι δρόμοι

Μια εφιαλτική νύχτα έζησαν πολλές περιοχές της Κρήτης, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις χειμάρρων και κατολισθήσεις. Από το Οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα μέχρι τον Μυλοπόταμο, τα Χανιά και το Ηράκλειο, οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Το μήνυμα από το 112 παραμένει σε ισχύ, ενώ το νησί τέθηκε σε Red Code, δηλαδή Κόκκινο Συναγερμό.

Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές

Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα ζημιές σε δρόμους και κρίσιμες υποδομές. Χαρακτηριστική ήταν η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας τους δρόμους του χωριού σε ποτάμια.

Για την προστασία των πολιτών, ήχησε το 112 με αυστηρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Η νύχτα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, με μεγάλη συσσώρευση υδάτων και επικίνδυνα σημεία όπου επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας δέχθηκε η Ανατολική Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμοί

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε βοήθεια σε είκοσι ανθρώπους, ανάμεσά τους και τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και αυτοκίνητα. Η άνοδος της στάθμης του νερού προκλήθηκε καθώς μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών εμπόδισαν την απορροή των υδάτων.

Στα Φέρμα Ιεράπετρας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε κλήση μέσω του 112 για τέσσερα άτομα γερμανικής υπηκοότητας που παγιδεύτηκαν στο όχημά τους λόγω υψηλής στάθμης νερού. Μετά από άμεσο γεωεντοπισμό, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι Ελβετών που ανησύχησε από τον όγκο του νερού, καθώς και μια ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε αρχικά στον Κουτσουρά και στη συνέχεια για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο.

Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις

Την ίδια ώρα, δεκάδες είναι οι κλήσεις που έχει δεχθεί η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, καθώς σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε η περιοχή.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας». Επισήμανε επίσης ότι τα προβλήματα εκτείνονται από τα Αχλιά μέχρι τον Κουτσουρά, ενώ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέχρι την ολοκλήρωση του φαινομένου.

Σφοδροί άνεμοι και κύματα στα Χανιά

Η μεγάλη ένταση των ανέμων και ο έντονος κυματισμός δημιούργησαν ένα άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό. Στο Παλιό Λιμάνι Χανίων, τα κύματα έφταναν μέχρι τις εισόδους των καταστημάτων, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr