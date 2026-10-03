MedWatch: Επέκταση ελέγχων σε φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους, διαιτολόγους και οδοντιάτρους

Στην επέκταση των ελέγχων του προχωρά το MedWatch, το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους και ψυχολόγους. Το εργαλείο, που τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο, έχει ήδη αναλύσει χιλιάδες διαδικτυακές καταχωρίσεις και δομές, καταγράφοντας σημαντική μείωση στις διαφημιστικές καμπάνιες στον χώρο της υγείας.

Το εργαλείο MedWatch και η λειτουργία του

Το MedWatch δημιουργήθηκε από το υπουργείο Υγείας με σκοπό την παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστοσελίδων που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας. Στόχος του είναι ο εντοπισμός πιθανών παραβάσεων, ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να διενεργούν ελέγχους. Η εφαρμογή του εργαλείου ήρθε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Από την έναρξη λειτουργίας του, στις 18 Σεπτεμβρίου, το MedWatch έχει καταγράψει και αναλύσει περισσότερες από 12.000 δομές και 37.000 διαδικτυακές καταχωρίσεις. Μέχρι σήμερα, στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ το επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους Ιατρικούς Συλλόγους σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημαντικά αποτελέσματα και μείωση διαφημίσεων

Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του MedWatch είναι ενθαρρυντικά. Από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή, οι διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο έχουν μειωθεί κατά 91%. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση και στις «κόκκινες» ενδείξεις που εντοπίζει η πλατφόρμα, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη συμμόρφωση με τους κανόνες.

Οι θέσεις των επαγγελματικών συλλόγων

Σχετικά με την επέκταση των ελέγχων, το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής (ΟΣΑ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Και οι δύο σύλλογοι υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της αυστηρής τήρησης των κανόνων, με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα για τους οδοντιάτρους

Ο πρόεδρος του ΟΣΑ, Αθανάσιος Υφαντής, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μόνο μέσα στο 2026 έχουν παραπεμφθεί 50 υποθέσεις οδοντιάτρων στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Συλλόγου, για διάφορους λόγους. Ο κ. Υφαντής προανήγγειλε επίσης την εντατικοποίηση των ελέγχων στον κλάδο.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι ο οδοντίατρος, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του επιστημονικού του έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να χρησιμοποιεί botox και υαλουρονικό οξύ, καθώς και κάθε άλλο επιστημονικά αποδεκτό υλικό. Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι σχετικές εγκύκλιοι του υπουργείου Υγείας οριοθετούν τη δυνατότητα εφαρμογής τους από οδοντιάτρους για θεραπευτικούς σκοπούς που εμπίπτουν στο γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο της Οδοντιατρικής.

Ο κ. Υφαντής τόνισε επίσης ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ενήμεροι πως τα οδοντιατρεία και πολϋοδοντιατρεία οφείλουν να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους.

Με πληροφορίες από: newsit.gr