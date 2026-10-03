Η απασχόληση ως κλειδί για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχικές διαταραχές

Το ζήτημα των ψυχικών διαταραχών αφορά ένα σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περίπου 1,2 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με κάποια ψυχική διαταραχή, αριθμός που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού πληθυσμού. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι περίπου 1 έως 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή το 10% με 15% του πληθυσμού, θα βιώσουν κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής.

Τα πολλαπλά οφέλη της εργασίας

Η απασχόληση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην κοινωνία και συμβάλλει στην εξάλειψη του στίγματος που συχνά τα συνοδεύει. Η καθημερινή αλληλεπίδραση με συναδέλφους στον εργασιακό χώρο ενισχύει την κοινωνικοποίησή τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση ή ακόμα και ίαση των αρνητικών, γνωστικών και λειτουργικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη διαταραχή τους.

Πέρα από την κοινωνική διάσταση, η ανάληψη εργασιακών καθηκόντων προσφέρει στα άτομα αυτά ένα αυξημένο αίσθημα προσωπικής αξίας, ενισχύοντας σημαντικά την αυτοεκτίμησή τους. Παράλληλα, η οικονομική αυτονομία που εξασφαλίζεται μέσω της απασχόλησης μειώνει το άγχος της επιβίωσης και συνεισφέρει άμεσα στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Υψηλά ποσοστά ανεργίας και επιθυμία για εργασία

Παρά τα αναμφισβήτητα οφέλη της εργασίας, τα άτομα με ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζουν δυσανάλογα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Στην Ευρώπη, ενώ το 55% με 70% όσων έχουν ήπιες ψυχικές παθήσεις εργάζεται, η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη για όσους πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Για αυτή την ομάδα, μόνο το 10% με 30% βρίσκει απασχόληση.

Αυτό το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των ατόμων, συγκεκριμένα το 50% με 70%, εκφράζει έντονη επιθυμία για εργασία. Υπό κατάλληλες συνθήκες υποστήριξης και προσαρμογής, θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικό έργο και να ενταχθούν ενεργά στην αγορά εργασίας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και η οικονομική αδράνεια

Στην Ελλάδα, τα ποσοστά απασχόλησης για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές είναι ακόμα πιο χαμηλά, πέφτοντας κάτω από το 15% με 20%. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει την έκταση του προβλήματος στην ελληνική κοινωνία και την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις.

Επιπλέον, μελέτες καταδεικνύουν ότι ένα συντριπτικό ποσοστό, το 84% των ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας ή ψυχικές διαταραχές, είναι οικονομικά ανενεργό. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ευρεία οικονομική και κοινωνική αδράνεια που βιώνουν, καθιστώντας την πρόσβαση στην απασχόληση ένα κρίσιμο ζήτημα για την πλήρη ένταξή τους.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr