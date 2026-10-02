Διεθνής επιχείρηση «KillSwitch»: Συνελήφθη στην Αθήνα 18χρονος προγραμματιστής της ομάδας ransomware «KillSec»

Ένας 18χρονος συνελήφθη στην Αθήνα, φερόμενος ως προγραμματιστής της διαβόητης ομάδας ransomware «KillSec», στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης «KillSwitch». Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., στοχεύει στην αντιμετώπιση της εγκληματικής ομάδας που ευθύνεται για σχεδόν 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Περίπου 500 από αυτές έχουν ήδη διαπιστωθεί ως επιτυχείς, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς έρευνας.

Η διεθνής επιχείρηση «KillSwitch»

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στη διεθνή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «KillSwitch». Η επιχείρηση αυτή είχε ως στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ομάδας «KillSec», η οποία χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως εγκληματική οργάνωση που ειδικεύεται σε επιθέσεις ransomware.

Στην ευρείας κλίμακας αυτή επιχείρηση συμμετείχαν αρχές από διάφορες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο συντονισμός της όλης προσπάθειας έγινε από την Eurojust, ενώ η Europol παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή έκβαση των ενεργειών.

Η δράση της ομάδας «KillSec»

Η ομάδα «KillSec» φέρεται να έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 1.000 κυβερνοεπιθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων περίπου 500 έχουν επιβεβαιωθεί ως επιτυχείς. Τα μέλη της ομάδας ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα διαφόρων οργανισμών.

Αφού εισχωρούσαν στα συστήματα, προχωρούσαν στην αφαίρεση ευαίσθητων δεδομένων. Στη συνέχεια, απαιτούσαν την καταβολή λύτρων από τα θύματά τους, απειλώντας με τη δημοσιοποίηση των κλεμμένων δεδομένων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τους.

Συλλήψεις και έρευνες σε τέσσερις χώρες

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, συγκροτήθηκε Κοινή Ομάδα Έρευνας (Joint Investigation Team – JIT) στην Eurojust, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Αυτή η ομάδα εργάστηκε για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον συντονισμό των ενεργειών.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, η οποία οδήγησε σε συνολικά τρεις συλλήψεις. Παράλληλα, διενεργήθηκαν οκτώ έρευνες σε οικίες, σε διάφορες χώρες. Οι χώρες όπου έλαβαν χώρα οι συλλήψεις και οι έρευνες ήταν η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η περίπτωση του 18χρονου στην Αθήνα

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος έλαβε κρίσιμες πληροφορίες από τις αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν έναν 18χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα και φέρεται να είχε ενεργό ρόλο ως προγραμματιστής στη δράση της ομάδας «KillSec».

Αξιοποιώντας τα δεδομένα αυτά, οι αστυνομικοί της Δίωξης εντόπισαν τον τόπο διαμονής του νεαρού σε μια περιοχή της Αθήνας. Κατόπιν έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του. Στην επιχείρηση αυτή παρευρίσκονταν και εκπρόσωποι των αρχών της Γερμανίας και της Ρουμανίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην Κοινή Ομάδα Έρευνας.

Κατασχέσεις και ψηφιακά ευρήματα

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 18χρονου στην Αθήνα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικών ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων ευρημάτων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο σκληροί δίσκοι και δύο USB sticks.

Ένα από τα κατασχεθέντα USB sticks περιείχε αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών που είχαν πραγματοποιηθεί μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Επιπλέον, δεσμεύθηκε και μια ατζέντα που περιείχε ιδιόχειρες σημειώσεις, οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον ιστότοπο που χρησιμοποιούσε η ομάδα για τη δημοσιοποίηση των κλεμμένων αρχείων. Με αυτή την ενέργεια, διασφαλίστηκαν τουλάχιστον 110 terabytes δεδομένων από περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης, τέθηκαν υπό αστυνομικό έλεγχο πέντε κεντρικοί διακομιστές, ενώ δεσμεύθηκαν και ονόματα χώρου (domains) που χρησιμοποιούνταν από την ομάδα «KillSec».

Με πληροφορίες από: Topontiki