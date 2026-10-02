Μια νέα έρευνα διενεργήθηκε στην οικία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Βούλας. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν συγκεκριμένης εντολής που δόθηκε από τον ανακριτή, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του καλλιτέχνη. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που οι αρχές προβαίνουν σε κατ’ οίκον έρευνα στην συγκεκριμένη κατοικία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαδικασιών.

Εντολή για νέα έρευνα στην κατοικία

Η απόφαση για τη διεξαγωγή αυτής της νέας έρευνας προήλθε απευθείας από τον ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η εντολή αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση των προσπαθειών για τη συλλογή στοιχείων και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των επίσημων ανακριτικών ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες επιδιώκουν να εξετάσουν εκ νέου τον χώρο της κατοικίας για πιθανά ευρήματα. Ο ανακριτής, με την εντολή του, έδωσε το πράσινο φως για την είσοδο των κλιμακίων στο σπίτι, προκειμένου να διενεργηθεί μια λεπτομερής επισκόπηση και συλλογή δεδομένων, η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει στην πορεία της υπόθεσης.

Η άφιξη των αρχών στη Βούλα

Λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι, τα κλιμάκια των αρχών έφτασαν στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Βούλας. Η παρουσία τους ήταν άμεση και συντονισμένη, ανταποκρινόμενη στην εντολή που είχε δοθεί. Συγκεκριμένα, στην περιοχή έφτασε μία εισαγγελική λειτουργός, η οποία επέβλεψε τη διαδικασία, καθώς και άνδρες που ανήκουν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, γνωστοί και ως ΔΕΕ, αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό στην ανάλυση και συλλογή τεκμηρίων από τόπους εγκλημάτων ή συμβάντων. Η παρουσία τους στο σημείο υποδηλώνει τη σοβαρότητα της έρευνας και την ανάγκη για επιστημονική προσέγγιση στη συλλογή πιθανών στοιχείων από το εσωτερικό της οικίας του τραγουδιστή.

Η διαδικασία της έρευνας στο εσωτερικό

Με την άφιξή τους, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στην είσοδο στο εσωτερικό του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη. Η πόρτα άνοιξε και οι αρμόδιοι λειτουργοί εισήλθαν στον χώρο, ξεκινώντας τις εργασίες τους. Η έρευνα διεξήχθη μεθοδικά και διήρκεσε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, περίπου δύο ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου εξετάστηκαν διάφορα σημεία της κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ωρών, οι αστυνομικοί και η εισαγγελική λειτουργός παρέμειναν εντός της οικίας, διενεργώντας τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται για μια τέτοια έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους και τη συλλογή όποιων στοιχείων κρίθηκαν σημαντικά, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το σπίτι. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με τα ευρήματα.

Το πλαίσιο της υπόθεσης και οι προηγούμενες ενέργειες

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί τη δεύτερη κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιείται στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα. Η επανάληψη της διαδικασίας υπογραμμίζει την προσπάθεια των αρχών να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα διερεύνησης της υπόθεσης του θανάτου του τραγουδιστή. Κάθε έρευνα έχει ως στόχο την αναζήτηση νέων ή συμπληρωματικών στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του συμβάντος.

Η υπόθεση, την οποία χειρίζεται ο ανακριτής, αφορά τον θάνατο του δημοφιλή καλλιτέχνη και οι ενέργειες των αρχών κινούνται προς την κατεύθυνση της πλήρους διαλεύκανσης. Οι επαναλαμβανόμενες έρευνες σε χώρους που σχετίζονται με την υπόθεση είναι μια συνηθισμένη πρακτική στις ανακριτικές διαδικασίες, όταν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω συλλογή ή επαλήθευση πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Enikos