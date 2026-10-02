Δεύτερη έρευνα στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα για την υπόθεση θανάτου του

Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη, που βρίσκεται στη Βούλα. Η ενέργεια αυτή έγινε κατόπιν εντολής του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, με σκοπό να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό του. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στην περισυλλογή ηλεκτρονικών πειστηρίων από το σπίτι του καλλιτέχνη.

Λεπτομέρειες της έρευνας στη Βούλα

Η δεύτερη αυτή έρευνα στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα πραγματοποιήθηκε με στόχο την αναζήτηση και συγκέντρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου του. Οι αρχές επικεντρώθηκαν στην περισυλλογή ηλεκτρονικών πειστηρίων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρούσα ήταν η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ Μαζωνάκη.

Η εντολή για τη διεξαγωγή της έρευνας δόθηκε από τον ανακριτή, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση της υπόθεσης. Η παρουσία της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την έρευνα αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την λεπτομέρεια με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές.

Επαφές συγγενών και νομικές ενέργειες

Παράλληλα με την έρευνα στην οικία, οι αδερφές του τραγουδιστή, Μαρία και Βάσω Μαζωνάκη, φέρονται να επισκέφτηκαν το γραφείο του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη. Αυτή η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας.

Το εν λόγω βούλευμα έδωσε το «πράσινο φως» πριν από λίγες ημέρες για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, ενώ και ο εισαγγελέας είχε προτείνει να προχωρήσει η άρση του απορρήτου, θεωρώντας την απαραίτητη για την πρόοδο της έρευνας.

Άρση τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού απορρήτου

Η απόφαση για την άρση του απορρήτου αφορά συγκεκριμένα έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, περιλαμβάνει την εξέταση ενός σκληρού δίσκου και μίας συσκευής USB. Τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μέσα είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενης αστυνομικής έρευνας.

Η πρώτη αυτή έρευνα είχε πραγματοποιηθεί στο ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Εκεί ήταν ο χώρος όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου. Η άρση του απορρήτου σε αυτά τα πειστήρια αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.

Οι συσκευές και το χρονικό πλαίσιο

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν και για τα οποία έχει δοθεί εντολή άρσης του απορρήτου ανήκουν σε διάφορα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το κινητό τηλέφωνο του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και για τις συσκευές των δύο κατηγορουμένων γιατρών.

Επίσης, η άρση του απορρήτου αφορά τα κινητά τηλέφωνα δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας, οι οποίοι εργάζονται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε την άρση για το μέγιστο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο.

Το χρονικό αυτό διάστημα εκτείνεται από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Η εκτεταμένη αυτή χρονική περίοδος αναμένεται να επιτρέψει τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit