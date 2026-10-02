Άγρια επίθεση στο Λαύριο: Η 32χρονη μπήκε μπροστά για να σώσει τον σύντροφό της

Ένα νέο περιστατικό άγριας επίθεσης και οικογενειακής βίας συγκλονίζει την κοινή γνώμη, με θύματα μία 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο σύντροφό της στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στην κατοικία τους και τους μαχαίρωσε, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Η 32χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ ο σύντροφός της φέρει επίσης σοβαρά χτυπήματα.

Η άγρια εισβολή στην κατοικία

Σύμφωνα με την περιγραφή της 32χρονης, ο 32χρονος δράστης έφτασε στην κατοικία τους και χρησιμοποίησε μία σκάλα για να ανέβει. Φέρεται να πάτησε πάνω σε τέντα γειτονικού σπιτιού προκειμένου να φτάσει στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Από εκεί, έσπασε με βαριοπούλα μία αλουμινένια πόρτα με τζάμι κουζίνας, επιτρέποντάς του να εισβάλει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Μόλις βρέθηκε μέσα στο σπίτι, ο δράστης κρατούσε ένα στιλέτο, με το οποίο επιτέθηκε αρχικά στον 33χρονο σύντροφο της γυναίκας. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τη γυναίκα ως «κατακρεούργηση», υπογραμμίζοντας την αγριότητα των χτυπημάτων που δέχτηκαν και οι δύο.

Η δραματική περιγραφή της 32χρονης από το νοσοκομείο

Η 32χρονη γυναίκα, μιλώντας στον ANT1 και στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο σύντροφός της μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει από τον δράστη. Αυτή η πράξη του επέτρεψε στη γυναίκα να προσπαθήσει να απομακρυνθεί και να βγει από την κατοικία.

Ωστόσο, ο δράστης την κυνήγησε και έξω από το σπίτι, συνεχίζοντας να της επιτίθεται πισώπλατα με το στιλέτο. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει «βοήθεια», με αποτέλεσμα ένας περαστικός να αντιληφθεί την κατάσταση και να παρέμβει. Μετά την παρέμβαση του περαστικού, ο 32χρονος δράστης τράπηκε σε φυγή.

Τα σοβαρά τραύματα των θυμάτων

Οι συνέπειες της επίθεσης ήταν ιδιαίτερα σοβαρές για το ζευγάρι. Η 32χρονη γυναίκα υπέστη πολλαπλά τραύματα. Συγκεκριμένα, φέρει τρύπες στους πνεύμονες, καθώς και πολλές μαχαιριές στο πρόσωπο, στα πλευρά και στην πλάτη. Επίσης, είχε τραύματα στα χέρια από την προσπάθειά της να αμυνθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο 33χρονος σύντροφός της τραυματίστηκε επίσης σοβαρά. Τα χτυπήματα που δέχτηκε εντοπίζονται στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Και οι δύο νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, με την κατάσταση της 32χρονης να είναι κρίσιμη, καθώς παραμένει διασωληνωμένη.

Η σύλληψη του δράστη και οι κατηγορίες

Μετά την άγρια επίθεση, ο 32χρονος δράστης μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής. Εκεί, συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 32χρονος αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που προκάλεσε στο ζευγάρι και της μεθόδου της επίθεσης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών.

Με πληροφορίες από: Enikos