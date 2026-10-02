Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσία εισαγγελέα

Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικία του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης υπόθεσης που αφορά τον θάνατό του. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι του καλλιτέχνη με συγκεκριμένο στόχο την ανεύρεση νέων στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να συνδέσουν περαιτέρω την υπόθεση. Η διαδικασία της έρευνας διήρκεσε για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ κατά τη διάρκειά της παρούσα ήταν και η μητέρα του τραγουδιστή.

Η νέα έρευνα και ο στόχος της δικαιοσύνης

Οι αρχές προχώρησαν σε μια νέα, ενδελεχή έρευνα στην ιδιωτική κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η παρουσία εισαγγελέα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την επίσημη φύση των ενεργειών. Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η αναζήτηση και η συλλογή πιθανών νέων στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Οι αστυνομικοί, αφού εισήλθαν στο σπίτι του καλλιτέχνη, παρέμειναν στον χώρο για ένα χρονικό διάστημα που ξεπέρασε τις δύο ώρες, διεξάγοντας τις απαραίτητες ενέργειες. Παρά την ολοκλήρωση της έρευνας, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς αποτέλεσε το έναυσμα για αυτή τη νέα εξέλιξη, ούτε αν έχουν προκύψει συγκεκριμένα νέα ευρήματα που να δένουν την υπόθεση.

Οι προφυλακίσεις στην υπόθεση θανάτου

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα κατά δύο γιατρών. Συγκεκριμένα, οι δύο αυτοί γιατροί έχουν προφυλακιστεί, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η προφυλάκισή τους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις δικαστικές εξελίξεις.

Οι εν λόγω γιατροί συνδέονται με κλινική που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή, εστιάζοντας σε όλα τα πιθανά σημεία.

Η πρώτη έρευνα και η συλλογή ηλεκτρονικών δεδομένων

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές ερευνούν την οικία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μία μόλις ημέρα μετά τον θάνατό του, είχε πραγματοποιηθεί μια εκτεταμένη έρευνα στον ίδιο χώρο. Τότε, οι ειδικές ομάδες έρευνας είχαν προχωρήσει στη συλλογή των ηλεκτρονικών συσκευών που ανήκαν στον τραγουδιστή.

Η συλλογή των ηλεκτρονικών συσκευών αποτελεί μια τυπική διαδικασία σε τέτοιες υποθέσεις, με στόχο την ανάλυση πιθανών δεδομένων που μπορεί να περιέχουν και τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία των ανακρίσεων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παρουσίες και νομική εκπροσώπηση

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη εντός της κατοικίας του Γιώργου Μαζωνάκη, παρούσα ήταν η μητέρα του τραγουδιστή. Η παρουσία της μητέρας του υποδηλώνει την στενή παρακολούθηση των εξελίξεων από την οικογένεια και τη συμμετοχή της στις διαδικασίες.

Παράλληλα με την παρουσία της μητέρας στην οικία, οι αδερφές του τραγουδιστή βρίσκονται στο γραφείο του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη. Ο κ. Λυκούδης έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας, παρέχοντας τις απαραίτητες συμβουλές και ενέργειες σε αυτή την περίπλοκη και ευαίσθητη υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki