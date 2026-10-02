Έντονη οσμή αερίου στη Γκράβα: Καταγγελίες για προηγούμενες αναφορές και ανησυχία για την ασφάλεια

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με μια έντονη οσμή αερίου, η οποία φέρεται να παρέπεμπε σε βουτάνιο ή υγραέριο. Το περιστατικό οδήγησε στην προληπτική εκκένωση των σχολείων, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και τεχνικοί της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου για ελέγχους. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ενημερώθηκαν επίσης για την κατάσταση.

Εκκένωση και πρώτες ενέργειες

Η εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, μετά την έντονη οσμή που έγινε αντιληπτή. Ένας μαθητής του σχολείου περιέγραψε την κατάσταση, δηλώνοντας ότι εκείνη την ώρα «συμβούλιο δεκαπενταμελούς είχαμε, καθόμασταν. Και μάθαμε ότι είχαν διώξει όλο το σχολείο, γιατί μύριζε υγραέριο είπαν. Άνοιξαν οι πόρτες και έφυγαν οι περισσότεροι».

Στο σημείο έφτασαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής για να πραγματοποιήσουν μετρήσεις σε όλους τους χώρους, ενώ τεχνικοί της εταιρείας φυσικού αερίου ξεκίνησαν τους δικούς τους ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, εντοπίστηκε διαρροή σε σωληνώσεις κτιρίου του συγκροτήματος. Ωστόσο, το Newsit μεταδίδει ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε κάποια διαρροή αερίου.

Καταγγελίες για προηγούμενες αναφορές

Εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων καταγγέλλουν ότι η έντονη οσμή δεν ήταν ένα σημερινό φαινόμενο. Όπως αναφέρουν, είχαν προηγηθεί αναφορές για την οσμή ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να δοθούν έγγραφες εγγυήσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Η Βαγγελιώ Πλατανιά, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), τόνισε ότι «ήδη υπήρχαν από τις 16 του μήνα καταγγελίες εγγράφως ότι χρειάζεται να γίνει έλεγχος… Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο».

Ο Ανδρέας Καργόπουλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, επιβεβαίωσε επίσης ότι η μυρωδιά «είναι εδώ και μέρες» και πως «κυρίως ξεκίνησε από το 21ο Γυμνάσιο, το 40ο ΓΕΛ που είναι δίπλα και στα δημοτικά». Ο κ. Καργόπουλος ανέφερε ότι τους πληροφόρησαν πως ήρθε κάποιος μηχανικός από την εταιρεία το πρωί για να μετρήσει, αλλά δεν υπήρχε κάποιο έγγραφο. Από την πλευρά του, ο Παυσανίας Σούλας, γραμματέας της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το iEidiseis, ότι υπάρχει αναφορά για την οσμή για περισσότερο από μισό μήνα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει σωστή έρευνα για να διαφανεί αν εγκυμονεί κινδύνους. Το Newsit μετέδωσε ότι ο κ. Σούλας δήλωσε πως «έχουμε πληροφορία εδώ και πέντε μέρες ότι υπάρχει μυρωδιά και υποψία διαρροής, μύριζε σαν βουτάνιο».

Ανησυχία εκπαιδευτικών και γονέων

Η ανησυχία των γονέων και των εκπαιδευτικών είναι έκδηλη, καθώς, όπως δήλωσε ο κ. Καργόπουλος, οι διευθυντές «έχουν δίκιο» να ζητούν «κάποια έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν έχεις 250 μαθητές εδώ μέσα και είσαι υπεύθυνος, δεν μπορείς με μια προφορική εντολή ή ερμηνεία να πάρεις την ευθύνη». Η κα Πλατανιά μετέφερε την «πολύ μεγάλη αγωνία» των γονέων από την «κατ’ επανάληψη οσμή με φόβο διαρροής», προσθέτοντας ότι τεχνικός της εταιρείας είπε προφορικά ότι δεν υπάρχει θέμα, όμως όταν ζητήθηκε γραπτή διαβεβαίωση αυτή δεν δόθηκε.

Ένα επιπλέον ζήτημα που ανέδειξε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ είναι η απουσία ενός σχεδίου εκκένωσης για όλα τα σχολεία του συγκροτήματος. Ενώ τα γυμνάσια και τα λύκεια εκκενώθηκαν, «υπάρχουν δύο δημοτικά τα οποία δεν μπορούν να εκκενωθούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο», σημείωσε ο κ. Καργόπουλος. Πρόσθεσε ότι οι συνάδελφοι αναγκάζονται να παίρνουν τους γονείς τηλέφωνο για να παραλάβουν τα παιδιά τους, τονίζοντας την ανάγκη για ένα σχέδιο σε περίπτωση διαρροής.

Το μέγεθος του σχολικού συγκροτήματος

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο επηρεάστηκε από την έντονη οσμή, είναι ένα μεγάλο εκπαιδευτικό κέντρο. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το 21ο Γυμνάσιο και το 40ο Γενικό Λύκειο, καθώς και δημοτικά σχολεία. Ο Ανδρέας Καργόπουλος υπογράμμισε το μέγεθος του συγκροτήματος, αναφέροντας ότι «μιλάμε για περίπου 3.000 μαθητές και πάνω από 400 συναδέλφους στο συγκρότημα».

Αυτό το μεγάλο πλήθος μαθητών και εκπαιδευτικών καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για σαφή πρωτόκολλα ασφαλείας και επαρκή σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, όπως αυτή που εκδηλώθηκε την Παρασκευή. Η εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για το περιστατικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader, Ieidiseis