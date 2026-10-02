Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (2/10) στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος υπήκοος Ρουμανίας εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της. Τα δύο θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται, ενώ ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Το περιστατικό έρχεται στο φως μετά από πέντε προηγούμενες καταγγελίες της γυναίκας και μια σύλληψη του 32χρονου τον Σεπτέμβριο του 2026, από την οποία είχε αφεθεί ελεύθερος.

Η αιματηρή εισβολή στο σπίτι

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 00:15 στην περιοχή Καβοδόκανος του Λαυρίου, σε μια μεζονέτα που βρίσκεται πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο της πόλης. Ο 32χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας. Στη συνέχεια, έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας, προκειμένου να εισέλθει στο σπίτι.

Αμέσως μετά την εισβολή του, ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σαλόνι της οικίας. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και των δύο.

Οι σοβαροί τραυματισμοί των θυμάτων

Η 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα. Ο 33χρονος σύντροφός της υπέστη τραύματα στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, και οι δύο φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή τους ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου. Από εκεί, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας για περαιτέρω περίθαλψη. Λόγω της κρίσιμης κατάστασης της υγείας της, η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, ενώ ο 33χρονος παρέμεινε για νοσηλεία στο Ασκληπιείο Βούλας. Και οι δύο αναμενόταν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της 32χρονης να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Προηγούμενες καταγγελίες και αποφυλάκιση του δράστη

Το περιστατικό αυτό δεν ήταν το πρώτο που αφορούσε τον 32χρονο υπήκοο Ρουμανίας και την πρώην σύντροφό του. Η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της στην Αστυνομία πέντε φορές, με τις καταγγελίες να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026 και να φτάνουν μέχρι σήμερα. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, η αιματηρή επίθεση δεν αποτράπηκε.

Μάλιστα, μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026, οι αστυνομικοί είχαν περάσει χειροπέδες στον 32χρονο, καθώς είχε απειλήσει τη ζωή της 32χρονης. Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του είχαν βρεθεί ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και ένας λοστός. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος από τη Δικαιοσύνη.

Η 32χρονη είχε επίσης ενεργοποιήσει την εφαρμογή panic button στο κινητό της τηλέφωνο, ένα μέτρο που αποσκοπεί στην άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περιπτώσεις κινδύνου. Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε, ούτε αυτό το μέτρο κατέστη δυνατόν να αποτρέψει την αιματηρή επίθεση που δέχτηκε η ίδια και ο σύντροφός της.

Η παρουσία των ανήλικων παιδιών

Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης, μέσα στη μεζονέτα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης γυναίκας και του δράστη. Πρόκειται για δύο αγόρια, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους την ώρα που εκτυλισσόταν η βίαιη επίθεση.

Η 32χρονη και ο 32χρονος είχαν συνάψει στο παρελθόν σύμφωνο συμβίωσης και είχαν αποκτήσει μαζί τα δύο αυτά παιδιά. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται, αμέτοχα στις σκηνές βίας που είχαν προηγηθεί.

Η παράδοση και σύλληψη του δράστη

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου. Εκεί, οι αρχές τον συνέλαβαν, ολοκληρώνοντας την καταδίωξη που ακολούθησε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να εξετάσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων καταγγελιών και της αποφυλάκισης του δράστη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis