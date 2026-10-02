Μαρία Καρυστιανού: Οι απαντήσεις για «κβαντική ιατρική», βιοσυντονισμό και τα Τέμπη

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», τοποθετήθηκε δημόσια για τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την «κβαντική ιατρική» και τον «βιοσυντονισμό». Μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης (2/10), έδωσε απαντήσεις για τον έλεγχο στο ιατρείο της και επανήλθε σε ισχυρισμούς για το δυστύχημα των Τεμπών.

Για την «κβαντική ιατρική» και τον βιοσυντονισμό

Η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε αρχικά εάν υπάρχει αναγνωρισμένη ειδικότητα «κβαντικού ιατρού», απαντώντας ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η έννοια της κβαντικής ιατρικής συνδέεται με τεχνολογικές εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής.

Ως παραδείγματα ανέφερε το λέιζερ και τη μαγνητική τομογραφία (MRI), σημειώνοντας ότι το λέιζερ είναι κβαντικό και το MRI περιέχει κβαντική τεχνολογία. Πρόσθεσε ότι και ο βιοσυντονισμός μπορεί να εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, καθώς «η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα».

Το μηχάνημα βιοσυντονισμού και ο έλεγχος

Αναφερόμενη εκτενώς στο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η διαδικασία είναι μη επεμβατική και ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή δεν απαιτείται ειδική άδεια. Το χαρακτήρισε αποκλειστικά διαγνωστικό μέσο, τονίζοντας ότι δεν προκαλεί επιβάρυνση ή κίνδυνο, καθώς «δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα».

Περιέγραψε τη λειτουργία του μηχανήματος ως ένα μέσο με το οποίο μπορεί κανείς να σκανάρει το σώμα μέσω συχνοτήτων, λαμβάνοντας πληροφορίες από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί. Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του, καθώς υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού, ενώ το χρησιμοποιούν και πολλές κλινικές Wellbeing και Longevity Medicine.

Οι ισχυρισμοί για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε στους ισχυρισμούς της σχετικά με την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών. Υποστήριξε ότι αυτή οφείλεται σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της, επικαλέστηκε τεχνικές εκθέσεις οι οποίες, όπως δήλωσε, αναφέρονται σε ξυλόλια.

Πολιτικά υποκινούμενος ο έλεγχος στο ιατρείο

Η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενη τη δημοσιοποίηση του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος έγινε μόλις μία ημέρα πριν από την τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr