Η ακρίβεια στα καύσιμα οδηγεί χιλιάδες οδηγούς σε Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία

Εκατομμύρια καταναλωτές και επαγγελματίες στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, καθώς το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στα καύσιμα έχει μετατρέψει τη μετακίνηση σε είδος πολυτελείας. Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην ελληνική επικράτεια να ξεπερνά σταθερά τα 2,20 ευρώ το λίτρο, οι οδηγοί αναζητούν απεγνωσμένα «σανίδα σωτηρίας» στις γειτονικές χώρες. Καθημερινά, χιλιάδες πολίτες από διάφορες περιοχές επιστρατεύουν την υπομονή τους στα τελωνεία, με προορισμό τα πρατήρια καυσίμων της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας.

Η αφαίμαξη στην ελληνική αντλία

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην ελληνική επικράτεια έχει εδραιωθεί πλέον πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, δημιουργώντας ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος για τους πολίτες. Αυτή η συνεχής άνοδος των τιμών καθιστά τη μετακίνηση μια πολυτέλεια, επηρεάζοντας άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και την καθημερινότητα.

Το υψηλό κόστος των καυσίμων δεν περιορίζεται μόνο στους ιδιώτες οδηγούς, αλλά λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πιέσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας. Η ραγδαία αύξηση του λειτουργικού κόστους παραγωγής, της αγροτικής καλλιέργειας και των εμπορευματικών μεταφορών μετακυλίεται άμεσα στις τελικές τιμές των βασικών αγαθών, τροφοδοτώντας περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Η «απόβαση» στη Βαλκανική και οι ουρές στα σύνορα

Αντιμέτωποι με την οικονομική αφαίμαξη στην Ελλάδα, χιλιάδες οδηγοί επιλέγουν τη διασυνοριακή μετακίνηση προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία. Αυτή η πρακτική έχει ως αποτέλεσμα ασφυκτική κίνηση και ατελείωτες ουρές στα συνοριακά περάσματα των Ευζώνων και του Προμαχώνα, οι οποίες δεν έχουν μειωθεί παρά τις ανακοινώσεις μέτρων.

Πολίτες από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες, τη Δράμα και τις γύρω περιοχές επιστρατεύουν καθημερινά την υπομονή τους για να φτάσουν στα πρατήρια των γειτονικών χωρών. Ο προορισμός τους είναι σαφής: να γεμίσουν το ντεπόζιτο με καύσιμα σε τιμές που θυμίζουν άλλες εποχές, παρά το κόστος της διαδρομής και την αναμονή στους ελέγχους.

Σημαντικές διαφορές τιμών και όφελος για τους οδηγούς

Οι διαφορές στις τιμές των καυσίμων μεταξύ Ελλάδας και των γειτονικών χωρών είναι ιδιαίτερα μεγάλες, καθιστώντας τη διασυνοριακή μετακίνηση εξαιρετικά συμφέρουσα. Συγκεκριμένα, η αμόλυβδη 95 οκτανίων πωλείται περίπου στα 1,61 ευρώ ανά λίτρο στη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, ποσό που είναι έως και 60 λεπτά φθηνότερο σε σύγκριση με την ελληνική αντλία.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 1,70 ευρώ ανά λίτρο, ήτοι 104,50 δηνάρια, καταγράφοντας απόκλιση 54 λεπτών σε σχέση με την Ελλάδα. Για ένα τυπικό γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης, η εξοικονόμηση μπορεί να αγγίξει τα 30 ευρώ ανά ρεζερβουάρ. Στο πετρέλαιο κίνησης, η διαφορά φτάνει τα 33 λεπτά το λίτρο, προσελκύοντας εκατοντάδες επαγγελματίες και οδηγούς φορτηγών.

Η επίδραση στην αλυσίδα της οικονομίας

Το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων δεν εξαντλείται στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά έχει ευρύτερες συνέπειες. Λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής πιέσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας, επηρεάζοντας τομείς όπως η παραγωγή, η αγροτική καλλιέργεια και οι εμπορευματικές μεταφορές.

Η ραγδαία αύξηση του λειτουργικού κόστους σε αυτούς τους τομείς μετακυλίεται άμεσα στις τελικές τιμές των βασικών αγαθών που φτάνουν στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση τροφοδοτεί περαιτέρω τον πληθωρισμό, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους καταναλωτές.

Ανεπαρκή μέτρα και εκτιμήσεις για το μέλλον

Παρά τις ανακοινώσεις μέτρων, όπως η κρατική ενίσχυση 10-15 λεπτών στο ντίζελ και οι «εκπτώσεις» των διυλιστηρίων στη βενζίνη, αυτά δεν κρίνονται επαρκή από την αγορά. Οι παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για «σταγόνα στον ωκεανό», ενώ οι οδηγοί επιμένουν να σχηματίζουν ουρές στους Ευζώνους.

Την ίδια ώρα, η αγορά προετοιμάζεται για ακόμη χειρότερα σενάρια. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η νέα τιμολόγηση από τα διυλιστήρια αναμένεται να φέρει νέα επιπλέον αύξηση της τάξεως του 2% στις τιμές των καυσίμων, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki