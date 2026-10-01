Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προχώρησε στην απόφαση για έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού (Α21). Η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη κίνηση αποσκοπεί στη συμπερίληψη δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν καταστεί δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που είχε ανακύψει στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Η έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού

Η απόφαση του ΟΠΕΚΑ για την έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού στις 9 Οκτωβρίου έρχεται ως απάντηση σε ένα ζήτημα που επηρέασε σημαντικό αριθμό δικαιούχων. Συγκεκριμένα, η πληρωμή αυτή αφορά εκείνους τους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις για το επίδομα δεν είχαν ολοκληρωθεί και εκκαθαριστεί στην προηγούμενη διαδικασία, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στην αδυναμία ενημέρωσης των στοιχείων που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών, ένα απαραίτητο βήμα για την έγκριση και καταβολή του επιδόματος.

Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, επηρεάζοντας την ομαλή ροή των διαδικασιών. Με αυτή τη συμπληρωματική πληρωμή, ο ΟΠΕΚΑ στοχεύει να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους, διασφαλίζοντας ότι θα λάβουν τα χρήματα που τους αναλογούν, παρά τις αρχικές τεχνικές δυσκολίες.

Το πρόβλημα με τα στοιχεία φοίτησης

Το βασικό ζήτημα που οδήγησε στην έκτακτη πληρωμή παρουσιάστηκε καθώς σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης από την προηγούμενη τάξη, ούτε η εγγραφή τους στην επόμενη. Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ, καθιστώντας αδύνατη την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Η έλλειψη των ενημερωμένων στοιχείων φοίτησης ήταν κρίσιμη, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκκαθάριση των αιτήσεων και την έγκριση της καταβολής του επιδόματος. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, οι αιτήσεις των επηρεαζόμενων δικαιούχων δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, δημιουργώντας καθυστερήσεις και εκκρεμότητες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Η εμπλοκή της ΗΔΥΚΑ ΑΕ και οι ενέργειες του ΟΠΕΚΑ

Το ζήτημα που προέκυψε και επηρέασε την ομαλή εκκαθάριση των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού συνδέεται άμεσα με ένα τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ ΑΕ. Η ΗΔΥΚΑ ΑΕ είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία και την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Η δυσλειτουργία αυτή είχε ως άμεση συνέπεια να μην είναι προσβάσιμα τα απαραίτητα δεδομένα, καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους επηρεαζόμενους δικαιούχους.

Για τον λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που είχαν επηρεαστεί από το τεχνικό πρόβλημα. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ορθής διαδικασίας και στην εξασφάλιση ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα που τους αναλογεί, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις που οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα. Η συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας.

Νέες ημερομηνίες για την πλατφόρμα Α21

Ως άμεση συνέπεια της απόφασης για την έκτακτη πληρωμή και την αντιμετώπιση του τεχνικού προβλήματος, μετατέθηκε η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21. Η πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού, θα ανοίξει ξανά για τους πολίτες τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 08:00 το πρωί. Αυτή η μετάθεση δίνει τον απαραίτητο χρόνο για την επίλυση των ζητημάτων και την προετοιμασία του συστήματος, ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, παρέχοντας ευελιξία στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026 έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00 το απόγευμα. Η εκτεταμένη αυτή προθεσμία δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες τους εγκαίρως και χωρίς πίεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki