Η κριτική στον Γιάρεμτσουκ για την εμφάνιση με την Ουκρανία και τα ελαφρυντικά

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την εμφάνισή του με την Εθνική Ουκρανίας στον αγώνα εναντίον της Γεωργίας στην Τιφλίδα, που έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα. Παρότι η παρουσία του δεν γοήτευσε, υπάρχουν αρκετά ελαφρυντικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της απόδοσής του. Τα δεδομένα αυτά ενδεχομένως να προκαλούν χαμόγελα στις τάξεις του Ολυμπιακού.

Η εμφάνιση στην Τιφλίδα και η κριτική

Ο Ουκρανός επιθετικός πέρασε στον αγώνα με τη Γεωργία με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, αντικαθιστώντας τον Πονομάρενκο, συμπληρώνοντας 45 λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, σε ένα παιχνίδι όπου η Εθνική Ουκρανίας δυσκολεύτηκε συνολικά να δημιουργήσει ευκαιρίες και να απειλήσει την αντίπαλη εστία.

Η απόδοσή του προκάλεσε αυστηρά σχόλια από τα ουκρανικά ΜΜΕ. Για παράδειγμα, το «Sport.ua» του απένειμε βαθμολογία 6,0, την οποία μοιράστηκε με τον Πονομάρενκο ως τη χαμηλότερη του αγώνα. Αντίστοιχα, το «SofaScore» τον αξιολόγησε επίσης με 6,0, κατατάσσοντάς τον στη λίστα των παικτών που δεν διακρίθηκαν ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Προβλήματα ρυθμού και προετοιμασίας

Ωστόσο, η αυστηρή αυτή κριτική ενδέχεται να μην λαμβάνει υπόψη μία σημαντική παράμετρο. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν ταξίδεψε στην Τιφλίδα έχοντας πίσω του έναν κανονικό αγωνιστικό ρυθμό, ούτε μία πλήρη προετοιμασία χωρίς προβλήματα. Η κατάσταση αυτή επηρέασε αναμφίβολα την ετοιμότητά του.

Λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα με τη Γεωργία, ο Γιάρεμτσουκ είχε μείνει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Ουγγαρία. Ο λόγος ήταν ένα πρόβλημα στο γόνατο, καθώς είχε αισθανθεί πόνο στην περιοχή. Το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ουκρανίας είχε αποφασίσει τότε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του, οδηγώντας σε μια μικρή διακοπή της αγωνιστικής του δραστηριότητας.

Η πορεία στον Ολυμπιακό

Αυτό σημαίνει ότι ο Ουκρανός φορ επέστρεψε στην Εθνική ομάδα ουσιαστικά μετά από μία περίοδο αποχής λόγω του προβλήματος υγείας. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονείται ότι στον Ολυμπιακό βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία να βρει τα πατήματά του και να ενσωματωθεί πλήρως στο σύνολο. Ο Γιάρεμτσουκ έχει ανάγκη από παιχνίδια, λεπτά συμμετοχής και συνεχόμενες παρουσίες στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να ανακτήσει πλήρως τον ρυθμό και την αυτοπεποίθησή του.

Τα νούμερα των τελευταίων αγώνων του με τον Ολυμπιακό δείχνουν ακριβώς αυτή τη σταδιακή διαδικασία. Ο Γιάρεμτσουκ έχει αρχίσει να παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Πειραιά. Κορυφαία στιγμή αυτής της πορείας ήταν το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, όπου είχε μια θετική παρουσία και αξιολογήθηκε με 7,5 από το Flashscore.

Το πλαίσιο της αξιολόγησης

Για όλους τους παραπάνω λόγους, μία μέτρια εμφάνιση με την Εθνική ομάδα δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της ένα ασφαλές και οριστικό συμπέρασμα για την κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή. Ειδικά όταν ο παίκτης βρίσκεται ακόμη στη φάση της οικοδόμησης του αγωνιστικού του ρυθμού και της επανένταξης.

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο σύνθετη αν αναλογιστούμε ότι ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ενός παιχνιδιού όπου η Ουκρανία συνολικά δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα της Γεωργίας. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα πλαίσιο που δικαιολογεί την ανάγκη για μία πιο σφαιρική αξιολόγηση.

Η φύση της κριτικής στο ποδόσφαιρο

Φυσικά, η κριτική αποτελεί αναπόφευκτο μέρος του ποδοσφαίρου και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ως έμπειρος επιθετικός, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι υπάρχουν απαιτήσεις από τη θέση του. Ο ίδιος επιθυμεί να βρίσκεται μέσα στις φάσεις, να σκοράρει και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ομάδα του.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ της αναγκαίας επισήμανσης των αδυναμιών και της υπερβολικά αυστηρής κριτικής, ιδίως όταν συντρέχουν παράγοντες όπως η έλλειψη ρυθμού και η πρόσφατη επιστροφή από τραυματισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta