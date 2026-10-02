Σέρρες: Ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Μία 85χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ανέσυραν την ηλικιωμένη, η οποία παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε μονοκατοικία

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός μονοκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Σιδηροκάστρου Σερρών. Η συγκεκριμένη περιοχή υπάγεται διοικητικά στον δήμο Σιντικής. Το περισταστικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα. Η ειδοποίηση αυτή σήμανε συναγερμό για τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, οι οποίες κλήθηκαν να επέμβουν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αμέσως μετά την ειδοποίηση, μία μεγάλη πυροσβεστική δύναμη έσπευσε στο σημείο της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης συμμετείχαν έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με τρία οχήματα. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση των φλογών.

Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς, δίνοντας μεγάλη μάχη με τις φλόγες που είχαν ξεσπάσει εντός της μονοκατοικίας. Οι ενέργειές τους επικεντρώθηκαν τόσο στον περιορισμό της φωτιάς όσο και στην αναζήτηση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων.

Ανάσυρση της ηλικιωμένης χωρίς τις αισθήσεις της

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, και μετά από τις επίμονες προσπάθειες των δυνάμεων, οι πυροσβέστες κατάφεραν να εισέλθουν εντός του σπιτιού. Εκεί εντόπισαν μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ανασύρθηκε από το φλεγόμενο κτίριο χωρίς τις αισθήσεις της.

Πρόκειται για μία 85χρονη γυναίκα, η οποία παραδόθηκε αμέσως σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε φτάσει στο σημείο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανέλαβαν την παροχή πρώτων βοηθειών και την εσπευσμένη μεταφορά της ηλικιωμένης σε νοσοκομείο.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της

Η 85χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ξεκίνησαν να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο σπίτι.

Σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της ηλικιωμένης, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ωστόσο, οι πηγές δεν παρέχουν επίσημη επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας, η οποία παραμένει ως αναφορά.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς από το Ανακριτικό Κλιμάκιο

Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στη μονοκατοικία του Σιδηροκάστρου Σερρών αποτελούν πλέον αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Οι αρμόδιες αρχές θα διενεργήσουν λεπτομερή αυτοψία στον χώρο του συμβάντος και θα συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στόχος είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και να εξακριβωθούν τα αίτια που την προκάλεσαν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit