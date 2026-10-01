Οδηγός μηχανής παρέσυρε 12χρονο στην Αχαρνών: Μεθυσμένος και χωρίς άδεια προσπάθησε να διαφύγει

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύγημα σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών, τα μεσάνυχτα προς Πέμπτη (01.10.2026), με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 12χρονου αγοριού. Ο ανήλικος, ο οποίος οδηγούσε ποδήλατο, παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 41χρονος. Ο οδηγός της μηχανής επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης λίγα μέτρα μακριά.

Το τροχαίο ατύχημα στην Αχαρνών

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αχαρνών, στην Αθήνα, περίπου στις 23:30 το βράδυ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος οδηγός κινούνταν με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα προς Πατήσια, στο ύψος του αριθμού 130 της Αχαρνών. Εκείνη τη στιγμή, συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 12χρονος.

Ο ανήλικος προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, όταν παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του 12χρονου αγοριού.

Ο τραυματισμός του 12χρονου και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά τη σύγκρουση, το 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά. Άμεσα κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί στο νοσοκομείο ανέλαβαν την περίθαλψη του ανήλικου, ο οποίος, ευτυχώς, δεν φέρει σοβαρά τραύματα από το ατύχημα. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους ειδικούς.

Η απόπειρα διαφυγής και η άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Αμέσως μετά το τροχαίο, ο 41χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος. Προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον τόπο της σύγκρουσης, αφήνοντας πίσω του τον τραυματισμένο 12χρονο ποδηλάτη.

Ωστόσο, η προσπάθειά του να διαφύγει δεν ευοδώθηκε. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που κινητοποιήθηκαν άμεσα, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου συνέβη το τροχαίο. Η επέμβαση των αρχών ήταν καθοριστική για τη σύλληψη του οδηγού.

Οι παραβάσεις του 41χρονου οδηγού

Μετά την ακινητοποίηση του 41χρονου, ακολούθησε έλεγχος από τους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις από την πλευρά του οδηγού της μοτοσικλέτας. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ένδειξη του αλκοτέστ ανήλθε σε 0,55 mg/L, ποσότητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Επιπλέον, από τον έλεγχο των στοιχείων του, προέκυψε πως του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο, λόγω προηγούμενων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούσε χωρίς να κατέχει νόμιμη άδεια.

Η δικογραφία σε βάρος του οδηγού

Λόγω των παραβάσεων και των πράξεων του, σε βάρος του 41χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία. Η δικογραφία περιλαμβάνει μια σειρά από κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τη συμπεριφορά του πριν και μετά το ατύχημα.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών στον 12χρονο ποδηλάτη, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit