Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου έχει επιβληθεί σήμερα, Παρασκευή, από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα, καθώς η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα και επηρεάζει σημαντικά τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Εξέλιξη καιρού και δρομολόγια από τον Πειραιά

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, οι άνεμοι στα πελάγη σήμερα αναμένεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Η κατάσταση προβλέπεται να επιδεινωθεί αύριο, Σάββατο, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ανέμους που θα αγγίξουν ακόμα και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ειδικότερα για το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες δεν θα πραγματοποιηθούν. Το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ και αναμένεται νεότερη ενημέρωση, η οποία θα εκδοθεί μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.

Ακυρώσεις σε Ραφήνα και Λαύριο

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Εκεί, καταγράφονται επίσης ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των πρωινών αναχωρήσεων.

Οι θυελλώδεις άνεμοι εμποδίζουν την ασφαλή πλεύση των πλοίων, οδηγώντας σε αυτές τις αναγκαστικές ακυρώσεις για την προστασία των επιβατών και των πληρωμάτων.

Συστάσεις για τους επιβάτες

Για τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι με ταχύπλοο προς τον Αργοσαρωνικό, συνιστάται να επικοινωνήσουν προηγουμένως με την ακτοπλοϊκή τους εταιρεία. Κι αυτό γιατί ορισμένες εταιρείες πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια, ενώ άλλες έχουν προχωρήσει σε αναστολές.

Γενικότερα, καλούνται όλοι οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Η επικοινωνία αυτή είναι απαραίτητη πριν τη μετάβασή τους στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr