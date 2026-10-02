Λαύριο: Εισβολή και μαχαίρωμα ζευγαριού – Ο δράστης είχε συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος

Σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται η 32χρονη και ο 33χρονος σύντροφός της, μετά από επίθεση που δέχθηκαν στο σπίτι τους στο Λαύριο. Ο δράστης, ο 32χρονος πρώην σύζυγος της γυναίκας, εισέβαλε στην οικία τους και τους μαχαίρωσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Προηγούμενες καταγγελίες και αποφυλάκιση

Η 32χρονη είχε καταγγείλει πέντε φορές στην Αστυνομία τον πρώην σύζυγό της, με τις καταγγελίες να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026 και να φτάνουν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026, οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει τον 32χρονο, καθώς είχε απειλήσει τη ζωή της γυναίκας.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της σύλληψης, στην κατοχή του είχαν βρεθεί ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και ένας λοστός. Ωστόσο, παρά τις απειλές και τα ευρήματα, ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος από τη Δικαιοσύνη. Η 32χρονη διέθετε επίσης panic button στο κινητό της τηλέφωνο, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αιματηρή επίθεση που ακολούθησε.

Η αιματηρή εισβολή στο σπίτι

Η επίθεση εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα, όταν ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του στο Λαύριο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης αναρριχήθηκε αρχικά στο μπαλκόνι της οικίας. Στη συνέχεια, έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της πόρτας για να εισέλθει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Μόλις βρέθηκε μέσα, μαχαίρωσε την 32χρονη στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα χέρια. Ακολούθως, επιτέθηκε και στον 33χρονο σύντροφό της, μαχαιρώνοντάς τον στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών, να κοιμούνται στα κρεβάτια τους, χωρίς να έχουν αντιληφθεί το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr