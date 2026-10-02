Καταγγελία για ογκολογικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη: Ο αδελφός καρκινοπαθή μιλά για άθλιες συνθήκες

Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως σχετικά με τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε κλινική της Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως αναφέρεται, δεν διέθετε άδεια λειτουργίας. Η υπόθεση αφορά τον Ζήση Ναούμ, κάτοικο Καστοριάς, του οποίου ο αδελφός έκανε θεραπείες και νοσηλεύτηκε στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η υπόθεση του αδελφού του Ζήση Ναούμ

Ο αδελφός του Ζήση Ναούμ έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα και είχε λάβει τη σύσταση να απευθυνθεί στην εν λόγω κλινική για να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Η θεραπεία ξεκίνησε κανονικά, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Σε κάποια φάση της θεραπείας, ο αδελφός χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες στην κλινική. Αυτή η νοσηλεία ήταν που έφερε τον Ζήση Ναούμ σε επαφή με τις συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο.

Οι συνθήκες νοσηλείας που αντίκρισε

Ο Ζήσης Ναούμ περιέγραψε στο ERTNews την εικόνα που αντίκρισε κατά την πρώτη του επίσκεψη στον αδελφό του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα κακές και το δωμάτιο στο οποίο νοσηλευόταν ο αδελφός του βρισκόταν σε απαράδεκτη κατάσταση.

Ο ίδιος περιέγραψε αναλυτικά την εμπειρία του: «Όταν λοιπόν πήγα εκεί, σε αυτές τις πρώτες φορές που πηγαίναμε στην κλινική, καθόμασταν στο ισόγειο και συζητούσαμε και τον ανεβάσανε σε θάλαμο. Εκεί αντίκρισα πραγματικά άθλιες συνθήκες. Το δωμάτιο νοσηλείας ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση».

Ο θάνατος του αδελφού και τα συναισθήματα οργής

Ο αδελφός του Ζήση Ναούμ τελικά έφυγε από τη ζωή. Η αποκάλυψη ότι το συγκεκριμένο ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, όπως καταγγέλλεται, προκάλεσε στον Ζήση Ναούμ έντονα συναισθήματα.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, τα συναισθήματά του ήταν οργή, τύψεις και θυμός, όταν πληροφορήθηκε την έλλειψη άδειας. Η είδηση αυτή τον συγκλόνισε, καθώς συνδέθηκε με την απώλεια του αγαπημένου του προσώπου.

Δικαίωση και βαθιά θλίψη

Παράλληλα με την οργή, ο Ζήσης Ναούμ μίλησε και για ένα αίσθημα δικαίωσης. Εξήγησε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε αναφέρει όσα είχε δει, καθώς βίωνε τον πόνο από την απώλεια του αδελφού του.

Το αίσθημα δικαίωσης συνοδεύεται, ωστόσο, και από βαθιά θλίψη για την απώλεια και τις συνθήκες που βίωσε ο αδελφός του. Η καταγγελία αυτή αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr