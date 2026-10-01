Ηράκλειο: Ακινητοποιήθηκε πλοίο με 777 επιβάτες λόγω προβλήματος στον κάβο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης κατά τη διαδικασία αποπλού του ταχύπλοου επιβατηγού-οχηματαγωγού «EUROCHAMPION JET». Το πλοίο ακινητοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα πρόωσής του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναχωρήσει. Εντός του πλοίου βρίσκονταν 777 επιβάτες και 4 επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, οι οποίοι ανέμεναν την εκκίνηση του προγραμματισμένου τους ταξιδιού.

Το απρόοπτο κατά τον απόπλου

Το περιστατικό συνέβη στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, την ώρα που το «EUROCHAMPION JET» ετοιμαζόταν να αποπλεύσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης διαδικασίας, διαπιστώθηκε ένα τεχνικό πρόβλημα, συγκεκριμένα η εμπλοκή ενός κάβου στο σύστημα πρόωσης του πλοίου. Αυτή η δυσλειτουργία οδήγησε στην άμεση ακινητοποίηση του ταχύπλοου, καθώς η ασφαλής πλεύση του δεν ήταν δυνατή υπό αυτές τις συνθήκες.

Η εμπλοκή του κάβου στο σύστημα πρόωσης αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Η διαπίστωση του προβλήματος πριν την αναχώρηση του πλοίου θεωρείται σημαντική, καθώς διασφαλίστηκε ότι δεν θα υπήρχαν κίνδυνοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εν πλω. Οι επιβάτες και το πλήρωμα ενημερώθηκαν για την καθυστέρηση που προέκυψε λόγω της τεχνικής βλάβης.

Οι επιβάτες και το φορτίο

Εντός του «EUROCHAMPION JET» βρίσκονταν 777 επιβάτες, οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί για να ταξιδέψουν προς τους προορισμούς του δρομολογίου. Η αναστάτωση ήταν εμφανής μεταξύ των επιβατών, καθώς η αναχώρηση καθυστερούσε επ' αόριστον μέχρι την επίλυση του προβλήματος. Όλοι οι επιβάτες παρέμειναν στο πλοίο εν αναμονή των εξελίξεων και της αποκατάστασης της βλάβης.

Πέραν των επιβατών, το ταχύπλοο μετέφερε και τέσσερα (4) επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα. Η μεταφορά οχημάτων είναι βασικό χαρακτηριστικό των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να μετακινούν τα αυτοκίνητά τους μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το φορτίο των οχημάτων παρέμεινε επίσης στο πλοίο κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης.

Το προγραμματισμένο ταξίδι

Το «EUROCHAMPION JET» είχε ένα εκτεταμένο προγραμματισμένο δρομολόγιο που περιλάμβανε σημαντικούς προορισμούς στο Αιγαίο. Μετά την αναχώρηση από το Ηράκλειο, το πλοίο επρόκειτο να προσεγγίσει διαδοχικά τη Θήρα, τη Νάξο, την Πάρο, τη Μύκονο και τη Σύρο. Αυτοί οι προορισμοί είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.

Ο τελικός προορισμός του ταξιδιού, σύμφωνα με το δρομολόγιο, ήταν το λιμάνι του Πειραιά. Η ακινητοποίηση του πλοίου στο Ηράκλειο επηρεάζει άμεσα το χρονοδιάγραμμα όλων των ενδιάμεσων στάσεων και, φυσικά, την άφιξη στον τελικό προορισμό. Οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει τη συνέχεια του ταξιδιού τους από τον Πειραιά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

Οι ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης

Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες για την απεμπλοκή του κάβου από το σύστημα πρόωσης του πλοίου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει κληθεί και συνδράμει ιδιώτης δύτης. Ο δύτης εργάζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, σε ένα σημείο όπου απαιτείται εξειδικευμένη παρέμβαση για την απομάκρυνση του κάβου.

Οι εργασίες αποκατάστασης είναι κρίσιμες για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα και η ασφάλεια του πλοίου. Μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς οι προσπάθειες και επιβεβαιωθεί ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί πλήρως, θα δοθεί η άδεια για την ασφαλή αναχώρηση του «EUROCHAMPION JET» από το λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki