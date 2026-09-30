Το ΝΒΑ κοντά σε συμφωνία με μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους για το NBA Europe

Το ΝΒΑ βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με ορισμένους από τους σημαντικότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας λίγκας μπάσκετ στην ήπειρο. Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση του αμερικανικού πρωταθλήματος. Το νέο εγχείρημα, γνωστό ως NBA Europe, αναμένεται να ξεκινήσει είτε από τη σεζόν 2027-28 είτε το επόμενο φθινόπωρο.

Οι συνομιλίες και οι εμπλεκόμενοι

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Athletic, το ΝΒΑ έχει προχωρήσει σε σημαντικές επαφές και βρίσκεται κοντά σε συμφωνίες με αρκετές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες. Ο στόχος αυτών των συνεργασιών είναι η παροχή βοήθειας στη δημιουργία και λειτουργία μιας νέας λίγκας μπάσκετ στην Ευρώπη, η οποία θα φέρει την ονομασία NBA Europe.

Οι συζητήσεις αυτές δεν είναι πρόσφατες, καθώς διεξάγονται εδώ και μήνες. Μάλιστα, έγιναν συγκεκριμένες επαφές στο πλαίσιο ενός συνεδρίου ποδοσφαιρικών ομάδων που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη. Σε αυτές τις συνομιλίες συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη του ΝΒΑ, όπως ο αναπληρωτής επίτροπος του πρωταθλήματος, Μαρκ Τέιτουμ, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος του NBA Europe & Middle East, Γιώργος Αϊβάζογλου. Από την πλευρά των συλλόγων, στην Κοπεγχάγη εκπροσωπήθηκαν κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μίλαν.

Το όραμα του NBA Europe

Το κείμενο του Athletic αναφέρει ότι το ΝΒΑ εδώ και αρκετό καιρό επιδιώκει συνεργασίες με συλλόγους που διαθέτουν «μεγάλες τσέπες» και ισχυρή φήμη. Αυτοί οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Ευρώπης θεωρούνται βασικά μέλη για την επιτυχημένη δημιουργία και λειτουργία του NBA Europe.

Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, του κοινού και της εμπορικής δύναμης των ποδοσφαιρικών κολοσσών, προκειμένου να θεμελιωθεί μια νέα και δυναμική μπασκετική λίγκα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η έναρξη του NBA Europe αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο φθινόπωρο, φέρνοντας το αμερικανικό μπάσκετ πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η προσδοκία της Ρεάλ Μαδρίτης

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, ο αθλητικός διευθυντής του τμήματος μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης, Χουάν Κάρλος Σάντσες, είχε παραχωρήσει μια εκτενή συνέντευξη στο επίσημο σάιτ της ισπανικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, ο κ. Σάντσες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στο θέμα του NBA Europe.

Ο Χουάν Κάρλος Σάντσες εξέφρασε την ανυπομονησία του συλλόγου της Ρεάλ Μαδρίτης για την έλευση του αμερικανικού πρωταθλήματος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να έρθει το NBA στην Ευρώπη», υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον και την προσμονή της ισπανικής ομάδας για το νέο αυτό εγχείρημα.

Επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα

Όπως όλα δείχνουν, το NBA Europe πρόκειται να ενταχθεί στην αθλητική μας ζωή από τη σεζόν 2027-28. Οι εξελίξεις γύρω από το θέμα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, καθώς οι συμφωνίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Παράλληλα με τις συζητήσεις για το NBA Europe, έχει προγραμματιστεί μια σημαντική συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, στις 5 Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες της EuroLeague θα συναντηθούν στο Κόμο, μια εξέλιξη που μπορεί να συνδέεται με τις ευρύτερες ανακατατάξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta