Η διευθύντρια ενός νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση για δεύτερη ημέρα, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από γονείς μαθητή. Το περιστατικό συνέβη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την απεικόνιζε να μιλά με εκνευρισμό και έντονο ύφος σε μικρούς μαθητές, απειλώντας τους για ζημιές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα και βρίσκεται στο επίκεντρο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Η σοβαρή κατάσταση της εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Διονύση Αναστασόπουλο, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ο κ. Αναστασόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε τη σοβαρότητα του τραυματισμού της εκπαιδευτικού, η οποία είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που ήταν παρόν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό, αλλά για σοβαρό, επικαλούμενος το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής έκθεσης. «Δεν μιλάμε για ελαφρές αμυχές, μιλάμε για σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης της νοσηλευόμενης διευθύντριας.

Οι ενέργειες των αρχών και η Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα στην ενέργεια μιας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Στόχος της ΕΔΕ είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη εντός του σχολικού χώρου. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, συγκεκριμένα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.

Η ενημέρωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς υπήρξε σοβαρός τραυματισμός της εκπαιδευτικού στον χώρο εργασίας της. Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ενημερώθηκε επειδή το περιστατικό του ξυλοδαρμού εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα ευαίσθητο και σοβαρό για την ψυχολογική τους κατάσταση.

Εκρηκτικό κλίμα και απειλές για το σχολείο

Το κλίμα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων περιγράφεται ως εκρηκτικό, με συγγενείς του παιδιού να εκτοξεύουν απειλές κατά του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το MEGA, ο θείος της τετράχρονης Μαρίας, του κοριτσιού που φέρεται να δέχτηκε κάποια σπρωξίματα από τη δασκάλα, δήλωσε με έντονο τρόπο ότι «αν επιστρέψει αυτή η δασκάλα στο σχολείο θα του βάλει φωτιά».

Οι απειλές αυτές προσθέτουν στην ήδη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί μετά το περιστατικό. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον ανησυχίας για την ασφάλεια τόσο της σχολικής μονάδας όσο και του προσωπικού της, καθώς και για την ομαλή λειτουργία του νηπιαγωγείου.

Ψυχολογική υποστήριξη στα νήπια και απουσία προηγούμενων καταγγελιών

Στο νηπιαγωγείο έχει ήδη μεταβεί κλιμάκιο εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Η παρουσία τους έχει ως στόχο την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στα νήπια που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των παιδιών, το οποίο, όπως δήλωσε ο κ. Αναστασόπουλος, κλονίστηκε από όσα είδαν.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν υπήρχαν στο παρελθόν ενδείξεις ή αναφορές για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, ο περιφερειακός διευθυντής ήταν σαφής. Δήλωσε ότι η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής δεν είχε δεχτεί καμία καταγγελία που να αφορά τη συμπεριφορά της διευθύντριας μέχρι το πρόσφατο περιστατικό.

Το βίντεο που προηγήθηκε της επίθεσης

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού της διευθύντριας ακολούθησε τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που κυκλοφόρησε. Σε αυτό το βίντεο, η διευθύντρια καταγράφηκε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος στους μικρούς μαθητές του σχολείου. Σύμφωνα με την ίδια, οι μαθητές είχαν προκαλέσει ζημιές.

Στο βίντεο φαινόταν να τους απειλεί για τις ζημιές που φέρονταν να είχαν κάνει. Αυτό το οπτικό υλικό αποτέλεσε το έναυσμα για τις έντονες αντιδράσεις των γονέων, οι οποίες κορυφώθηκαν με την επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός.

Με πληροφορίες από: Enikos