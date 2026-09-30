Συναγερμός σε πτήση της Flydubai: Καβγάς Ρώσου και Ουκρανού πιλότου οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, όταν μια πτήση της Flydubai, με 180 επιβάτες, από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξέπεμψε σήμα που υποδήλωνε αεροπειρατεία. Ο συναγερμός, ο οποίος προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών, αποδείχθηκε τελικά ψευδής. Η αιτία της έκτακτης κατάστασης ήταν ένας σφοδρός καβγάς ανάμεσα στους πιλότους του αεροσκάφους.

Το περιστατικό και η ενεργοποίηση του συναγερμού

Η επίμαχη πτήση είχε αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 07:05, με προγραμματισμένη άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στις 09:30. Περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωσή της, ενώ βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, που δηλώνει γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ακολούθως, μεταδόθηκε ο ειδικός κωδικός «7500», ο οποίος σε διεθνές επίπεδο μεταφράζεται ως εχθρική παρέμβαση ή καταληψία αεροσκάφους. Αυτή η εξέλιξη σήμανε άμεσα συναγερμό στις αρχές του Ισραήλ, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, καθώς στο αεροσκάφος επέβαιναν δεκάδες Ισραηλινοί πολίτες.

Η ταυτότητα των πιλότων και η διένεξη στο πιλοτήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής ένταση προκλήθηκε ανάμεσα στον κυβερνήτη του αεροσκάφους, ο οποίος κατάγεται από τη Ρωσία, και τον Ουκρανό συγκυβερνήτη του. Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο ένας από τους δύο πιλότους έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της διένεξης.

Η ακριβής αιτία που οδήγησε τους δύο πιλότους σε αυτή την αντιπαράθεση παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη. Ωστόσο, η διαμάχη αυτή ήταν η πηγή του σήματος «παράνομης παρέμβασης» και του σήματος γενικής έκτακτης ανάγκης, όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα από ισραηλινές πηγές ασφαλείας.

Άμεση στρατιωτική κινητοποίηση και προσγείωση

Η εκπομπή του κωδικού «7500» οδήγησε σε πλήρη στρατιωτική κινητοποίηση στο Ισραήλ. Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα για να ελέγξουν την κατάσταση και να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.

Το αεροπλάνο άλλαξε αμέσως την πορεία του και πραγματοποίησε αναστροφή, κατευθυνόμενο προς τη Σαουδική Αραβία. Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου και αναμένεται να διερευνηθούν σε βάθος τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Η πορεία της πτήσης και η απότομη κάθοδος

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης έδειξαν μια απότομη κάθοδο του αεροσκάφους. Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος έπεσε 17.400 πόδια σε υψόμετρο, από τα 34.000 στα περίπου 16.600 πόδια, μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Αυτή η δραματική αλλαγή υψομέτρου συνέβη πριν σταλεί το σήμα έκτακτης ανάγκης.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε το αεροσκάφος να επιστρέψει εντός του σαουδαραβικού εναέριου χώρου, κατευθυνόμενο πρώτα νότια και έπειτα δυτικά σε χαμηλότερο ύψος, μέχρι την τελική προσγείωση στο Ταμπούκ. Κατά τη διάρκεια της καθόδου, οι αρχές κατέγραψαν πως το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 5.000 ποδών, μεταφέροντας συνολικά 174 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων 27 παιδιών.

Επιβεβαιώσεις για την αιτία του συναγερμού

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας ή τρομοκρατικής ενέργειας. Τόσο το CNN όσο και οι Times of Israel, επικαλούμενοι πηγές ασφαλείας, επιβεβαίωσαν ότι η αναστάτωση προήλθε αποκλειστικά από τη διένεξη μεταξύ των πιλότων.

Οι αρχές αναμένεται να διευκρινίσουν πλήρως τι ακριβώς συνέβη στο πιλοτήριο, καθώς η αιτία του καβγά παραμένει αδιευκρίνιστη. Η ασφαλής προσγείωση του αεροσκάφους έληξε την αγωνία των επιβατών και των αρχών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis