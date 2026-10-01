Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα για την κορυφή του Nations League

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα το βράδυ την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά του League A, Group 2 του UEFA Nations League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 01/10, στις 21:45, και βρίσκει τη «γαλανόλευκη» σε πλεονεκτική θέση, έχοντας ξεκινήσει με δύο νίκες στη διοργάνωση.

Η ονειρική πορεία της «γαλανόλευκης»

Η εθνική μας ομάδα έχει πραγματοποιήσει ένα ονειρικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, καταγράφοντας δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Στην πρεμιέρα, επικράτησε της Σερβίας, ενώ στη συνέχεια σημείωσε μία σημαντική νίκη απέναντι στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, προκαλώντας αίσθηση στην Ευρώπη.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» φέρει το βάρος του πρωτοπόρου στον όμιλο, καθώς μετά τη νίκη επί της Γερμανίας, η πίεση για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης έχει αυξηθεί. Ο προπονητής της εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει στηριχθεί σε έναν σταθερό κορμό ποδοσφαιριστών στα δύο πρώτα παιχνίδια και όλα δείχνουν ότι δεν θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές για την αποψινή αναμέτρηση.

Η δυναμική των «Οράνιε»

Απέναντι στην Ελλάδα βρίσκεται μία πανίσχυρη ομάδα, αυτή της Ολλανδίας, η οποία ακολουθεί στη δεύτερη θέση του ομίλου με τέσσερις βαθμούς. Οι «Οράνιε» έχουν καταγράψει μία νίκη και μία ισοπαλία στα μέχρι τώρα παιχνίδια τους, και ακόμα και ένα ισόπαλο αποτέλεσμα στην Τούμπα δεν θα ήταν αρνητικό για την ελληνική ομάδα.

Η Ολλανδία έχει συμπληρώσει επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα εντός 90 λεπτών, με τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Η τελευταία τους ήττα ήταν στο Μουντιάλ, και μάλιστα αυτή ήρθε στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στο Μαρόκο στη φάση των «32», κάτι που σημαίνει ότι δεν ηττήθηκαν στην κανονική διάρκεια ή την παράταση. Συνολικά, οι «Οράνιε» έχουν χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 22 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, σε κανονική διάρκεια.

Η πορεία στον όμιλο και οι προηγούμενες αναμετρήσεις

Στην πρεμιέρα του Nations League, η Ολλανδία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Γερμανία εντός έδρας, ισοφαρίζοντας μάλιστα στο 92ο λεπτό με τον Κόντι Χάκπο. Τη δεύτερη αγωνιστική, οι «Οράνιε» ήταν πιο αποτελεσματικοί, με τον Μεξ Μέερντινκ να πετυχαίνει δύο γκολ και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία.

Με τέσσερις βαθμούς, η Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και γνωρίζει ότι μία νίκη στην Τούμπα θα την ανεβάσει στην κορυφή του ομίλου. Στο παρελθόν, η Ολλανδία έχει επικρατήσει στα εννέα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια της απέναντι στην Ελλάδα, γεγονός που υπογραμμίζει την ιστορική της υπεροχή στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Αγωνιστικά νέα και πιθανές αλλαγές

Για την Ολλανδία, υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών που ενδέχεται να επηρεάσουν την αρχική ενδεκάδα. Οι Κόντι Χάκπο και Μπράιαν Μπρόμπεϊ αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για τους Ρούμπεν φαν Μπόμελ και Μεξ Μέερντινκ να αγωνιστούν από την αρχή, μαζί με τον Κρισένσιο Σάμερβιλ. Επίσης, εκτός αποστολής βρίσκεται ο τραυματίας Λουτσάρελ Χερτρούιντα.

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φαίνεται να εμπιστεύεται τον βασικό κορμό που του έχει φέρει τις δύο εκτός έδρας νίκες, επιδιώκοντας να διατηρήσει την ομοιογένεια και τη σταθερότητα της ομάδας στο κρίσιμο αυτό παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Topontiki