Σκέρτσος: Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται επιτυχώς στην ώρα του

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε πρόσφατη ανάρτησή του, υπογράμμισε τις σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη ζωή των πολιτών. Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κ. Σκέρτσος δήλωσε πως το Ταμείο ολοκληρώνεται επιτυχώς και στην ώρα του, ενώ το αποτύπωμά του έχει ήδη αλλάξει τις ζωές όλων των Ελλήνων. Παρέθεσε μια σειρά από παραδείγματα έργων και μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Ψηφιακές υπηρεσίες και υγεία για τους πολίτες

Στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι εννέα εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν πλέον το gov.gr, γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία υιοθέτηση των ψηφιακών εργαλείων από το ελληνικό κράτος. Παράλληλα, στον τομέα της υγείας, επτά εκατομμύρια πολίτες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Από αυτούς, περισσότεροι από 300.000 παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία, κάτι που δείχνει την αποτελεσματικότητα των προληπτικών ελέγχων. Επιπλέον, 5,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εγγραφεί στον δωρεάν προσωπικό τους γιατρό, ενώ 165.000 παιδιά διαθέτουν τον δωρεάν προσωπικό τους παιδίατρο, ενισχύοντας έτσι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ενίσχυση της εργασίας και κοινωνική μέριμνα

Στον χώρο της εργασίας, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι προστατεύονται πλέον από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα μέτρο που συμβάλλει στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μέσω αυτής της κάρτας, καταγράφηκαν και πληρώθηκαν πάνω από 7,5 εκατομμύρια υπερωρίες, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη δίκαιη αμοιβή.

Η κοινωνική μέριμνα επεκτάθηκε και στον τομέα της εκπαίδευσης, με 410.000 μαθητές να αξιοποιούν το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο. Επιπρόσθετα, 25.500 κάτοικοι ορεινών και νησιωτικών περιοχών είχαν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις μέσω των κινητών μονάδων υγείας, φέρνοντας την ιατρική περίθαλψη πιο κοντά σε απομακρυσμένες περιοχές.

Στήριξη κατοικίας και ατόμων με αναπηρία

Το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε και στην επίλυση του στεγαστικού ζητήματος για χιλιάδες νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, 23.000 νοικοκυριά απέκτησαν τη δική τους πρώτη κατοικία χάρη στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2». Αυτό το μέτρο παρείχε σημαντική ανακούφιση σε νέους και ευάλωτους πολίτες.

Στον τομέα της υγείας, 20.000 συμπολίτες χειρουργήθηκαν σε δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, προσφέροντας πρόσβαση σε απαραίτητες επεμβάσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον, 1.812 άτομα με αναπηρία απέκτησαν τον δικό τους προσωπικό βοηθό, ενισχύοντας την αυτονομία και την ποιότητα ζωής τους.

Ολοκλήρωση κτηματολογίου και αποτελεσματικότητα δημόσιας διοίκησης

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου, καθώς το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Αυτή η εξέλιξη συμβάλλει στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην οργάνωση της ακίνητης περιουσίας.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ολοκλήρωσε την ανάρτησή του τονίζοντας την ικανότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης να θέτει και να πετυχαίνει φιλόδοξους στόχους. «Η ελληνική δημόσια διοίκηση όταν θέλει μπορεί να θέτει φιλόδοξους στόχους και να τους πετυχαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών που έγιναν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr