Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Βιλερμπάν στο «T-Center» για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε μια αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 21:15. Το «τριφύλλι» επιδιώκει να κάνει το 2/2 στον «μαραθώνιο» της διοργάνωσης, εκμεταλλευόμενο την έδρα του μετά τη νίκη στην πρεμιέρα.

Στόχος το 2/2 στην έδρα του

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ως βασικό στόχο να αξιοποιήσει τα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια που έχει στο αρχικό κομμάτι του προγράμματος της κανονικής περιόδου. Συγκεκριμένα, στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές, οι επτά θα διεξαχθούν στην έδρα της, με τη μοναδική εκτός έδρας αποστολή να είναι στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν, σε αυτό το γκρουπ αγώνων που διαρκεί έως τις 27 Οκτωβρίου.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, όπου επικράτησε της Παρί με σκορ 91-72, οι «πράσινοι» επιδιώκουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους κόντρα στη Βιλερμπάν. Η παραμονή στο «T-Center» προσφέρει την ευκαιρία, αλλά και την υποχρέωση, για την κατάκτηση των νικών.

Πολλές απουσίες για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την αναμέτρηση με ένα γεμάτο απουσιολόγιο. Οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουσταφά Φαλ παραμένουν σταθερά εκτός δράσης και αναμένεται να μπουν σταδιακά σε διαδικασία επιστροφής. Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα προστέθηκε και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός φόργουορντ είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Super Cup με τον ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στο Περιστέρι. Ο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό, γεγονός που τον καθιστά επίσης εκτός αγώνα.

Η ήττα στο Super Cup και οι προσδοκίες Ομπράντοβιτς

Η απώλεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήρθε ως αρνητικό επακόλουθο της ήττας στον δραματικό ημιτελικό του Super Cup. Σε εκείνο τον αγώνα, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 82-84 από το τρίποντο του Όσμαν στην εκπνοή, μια εξέλιξη που δεν επέτρεψε στο «τριφύλλι» να διεκδικήσει στον τελικό τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς.

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν φάνηκε να επηρεάζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο προπονητής των «πράσινων» αναμένει από τους παίκτες του να επιδείξουν αντίστοιχη μαχητικότητα, ώστε να επιβληθούν τόσο των απουσιών όσο και της απουσίας χημείας σε αυτό το πρώιμο σημείο του «μαραθωνίου» της Ευρωλίγκας.

Οι παίκτες-κλειδιά και οι ειδικές αναμετρήσεις

Στην πρεμιέρα με την Παρί, ο Γιαμπουσέλε ήταν ένας από τους παίκτες που διακρίθηκαν, σημειώνοντας 13 πόντους. Στη νέα μονομαχία με συμπατριώτες του, ο Γιαμπουσέλε επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια αντίστοιχη εμφάνιση. Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Φρανσίσκο, στις αρχές του καλοκαιριού, είχε υπογράψει με τη Βιλερμπάν, μετά τη Ζαλγκίρις, με σκοπό να γίνει ο νέος της ηγέτης. Ωστόσο, οικονομικά ζητήματα που προέκυψαν στη συνέχεια άλλαξαν άρδην τα δεδομένα, με αποτέλεσμα ο Γάλλος γκαρντ να έρθει στον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο αποτελεί βασική πηγή δημιουργίας για την ομάδα του, ενώ η Βιλερμπάν βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Τόνι Πάρκερ.

Πληθώρα επιλογών για τους λάτρεις του στοιχήματος

Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές για τον αγώνα, προσφέρονται περισσότερες από 800 αγορές. Συγκεκριμένα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, καθώς και super ενισχυμένες αποδόσεις. Υπάρχει επίσης μια πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές, όπως πόντοι, ριμπάουντ και τρίποντα.

Ενδεικτικά, στο 3.02 βρίσκεται το ενισχυμένο combo της «πράσινης» επικράτησης με -14.5 πόντους και οι Over 12.5 πόντοι του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ, Γιαμπουσέλε. Για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, οι Over 5.5 ασίστ είναι στο 2.15. ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta