Παράταση έκπτωσης στα καύσιμα από τα διυλιστήρια, αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε την παράταση της έκτακτης έκπτωσης που χορηγεί στα βασικά καύσιμα κίνησης, την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης. Η παράταση ισχύει μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου, ενώ το μέτρο βρίσκεται σε εφαρμογή ήδη από τις 14 Ιουλίου. Παράλληλα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέα μέτρα στήριξης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα.

Η παράταση της έκπτωσης από τη HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY άνοιξε τον κύκλο των ανακοινώσεων σχετικά με την παράταση της έκτακτης έκπτωσης στα καύσιμα. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το μέτρο, το οποίο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης, θα συνεχιστεί μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου.

Η έκπτωση χορηγείται προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σταθερά από τις 14 Ιουλίου και έχει ως στόχο την οριζόντια μείωση των τιμών στην αγορά.

Το εύρος της έκπτωσης και ο στόχος της

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της HELLENiQ ENERGY, η έκτακτη έκπτωση ανέρχεται σε 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Για το πετρέλαιο κίνησης, η έκπτωση διαμορφώνεται στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η έκπτωση θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια. Το μέτρο αυτό θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός και άμεσος τρόπος για τη μείωση των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Η αξιολόγηση και η έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης

Η HELLENiQ ENERGY δήλωσε ότι παραμένει δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή, στηρίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα αξιολογήσει εκ νέου την παρέμβασή της.

Η επανεξέταση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί και την έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές.

Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης

Την ίδια ώρα που τα διυλιστήρια παρατείνουν τις εκπτώσεις, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα δικά της νέα μέτρα στήριξης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις. Σήμερα, πέρα από την ανακοίνωση για τα ποσά της επιδότησης, αναμένεται να επιβεβαιωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, συμπληρώνοντας τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων.

Οι λεπτομέρειες του κυβερνητικού σχεδίου

Ο δεύτερος κύκλος των κυβερνητικών μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το πακέτο αυτό αναμένεται να περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις για την ενέργεια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, η απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis