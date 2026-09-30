Πόρισμα «φωτιά» για έργο υδρομέτρων στη Ζάκυνθο: Εντοπίστηκαν 22 «αστοχίες» και προτείνονται ανακτήσεις πόρων

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», σχετικά με ένα έργο που αφορά υδρόμετρα στη Ζάκυνθο. Οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν συνολικά 22 «αστοχίες» στο εν λόγω έργο, με τις προτεινόμενες ανακτήσεις πόρων να φτάνουν δυνητικά τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διερευνά παρόμοιες προμήθειες ψηφιακών υδρομέτρων από δήμους.

Τα ευρήματα και οι προτεινόμενες ανακτήσεις

Μεταξύ των 22 ευρημάτων που καταγράφονται στην έκθεση περιλαμβάνονται η αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, η μη πλήρης λειτουργία του συστήματος, καθώς και διάφορες διαδικαστικές και διαγωνιστικές παρατυπίες. Η επίμαχη έκθεση, η οποία βρίσκεται σε γνώση του iEidiseis, προτείνει την ανάκτηση ποσού σχεδόν 400.000 ευρώ, εφόσον δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση από τους αρμόδιους φορείς.

Σε περίπτωση που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως και δεν είναι λειτουργικό έως τα τέλη του 2026, η έκθεση προτείνει την ανάκτηση του συνόλου των δαπανών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του υποέργου ανέρχεται συγκεκριμένα στα 2.637.561,16 ευρώ, ενώ το σύνολο των δαπανών που ελέγχθηκαν σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που επαληθεύτηκε, φτάνει το ποσό των 1.560.722,63 ευρώ.

Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ενημερωθεί για την υπόθεση στη Ζάκυνθο. Η εν λόγω αρχή διερευνά το τελευταίο διάστημα την προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων από διάφορους δήμους της χώρας.

Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζουν σε ενδεχόμενη κατασπατάληση κοινοτικών πόρων, καθώς πολλά από αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία.

Το αντικείμενο του ελέγχου και το χρονοδιάγραμμα

Αντικείμενο του ελέγχου αποτέλεσε το υποέργο με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ζακύνθου». Η προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» φέρει ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου του 2025, με τις αρχές να εξετάζουν ενδελεχώς την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.

Λεπτομέρειες του έργου και η πορεία της χρηματοδότησης

Η πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των Ζωνών Ύδρευσης τόσο στην πόλη της Ζακύνθου όσο και στον Λαγανά. Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης ποιότητας νερού και ενός συστήματος επικοινωνιών για την αποτελεσματική διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την πιλοτική διασύνδεση 7.400 υφιστάμενων υδρομετρητών, εκ των οποίων 5.500 στην πόλη της Ζακύνθου και 1.900 στην πόλη του Λαγανά. Η πράξη εντάχθηκε αρχικά το 2017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-20» και χρηματοδοτήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατά τα έτη 2021 και 2023, ακολούθησαν δύο τροποποιήσεις που αφορούσαν τη μεταβολή της ημερομηνίας λήξης της πράξης. Στις αρχές του 2024, η απόφαση ένταξης του έργου στο επίμαχο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανακλήθηκε και εν συνεχεία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Παρατυπίες σε συμφωνητικά

Μια επιπλέον παρατυπία που εντοπίστηκε αφορά την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Τον Μάρτιο του 2023, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ζακύνθου υπέγραψε ένα τέτοιο συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο συμφωνητικό δεν καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), γεγονός που αποτελεί διαδικαστική παράλειψη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis