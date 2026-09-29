Φωτιά σε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί σε φορτηγό όχημα που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης. Το βαρύ όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στην επιχείρηση κατάσβεσης. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, δώδεκα πυροσβεστέες με πέντε οχήματα επιχειρούν στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η είδηση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο φορτηγό όχημα κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο του συμβάντος, που βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση των φλογών και την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, δώδεκα πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν εντατικά, προσπαθώντας να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Η επέμβαση των πυροσβεστών είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι το φορτηγό μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ, ένα φορτίο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και τεχνογνωσία κατά τη διαδικασία της κατάσβεσης, λόγω των ειδικών υλικών που περιέχει.

Το φορτίο του οχήματος και οι ιδιαιτερότητες

Το βαρύ όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική, μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ. Αυτό το είδος φορτίου μπορεί να παρουσιάσει συγκεκριμένες προκλήσεις κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, καθώς τα υλικά κατασκευής των πάνελ ενδέχεται να αντιδράσουν με απρόβλεπτο τρόπο στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η παρουσία των φωτοβολταϊκών πάνελ καθιστά την επιχείρηση κατάσβεσης πιο απαιτητική, καθώς απαιτείται προσεκτικός χειρισμός και εξειδικευμένες τεχνικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την αποτροπή τυχόν περαιτέρω κινδύνων, όπως η εκπομπή τοξικών αερίων ή η δυσκολία στην πλήρη κατάσβεση.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Για την ασφάλεια των οδηγών και την ανεμπόδιστη διεξαγωγή των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Η διακοπή αφορά συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας που ξεκινάει από τα διόδια Πολυμύλου και κατευθύνεται προς την πόλη της Κοζάνης.

Η απόφαση για τη διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε επιβεβλημένη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και των διερχόμενων οχημάτων, καθώς ο καπνός και οι φλόγες δημιουργούσαν επικίνδυνες συνθήκες ορατότητας και διέλευσης. Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που δίνονται από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Διερεύνηση των αιτιών από ειδικό κλιμάκιο

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο φορτηγό. Στο σημείο του συμβάντος έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, προκειμένου να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία.

Το ειδικό αυτό κλιμάκιο έχει αναλάβει το έργο της συλλογής στοιχείων και μαρτυριών, με στόχο να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Η διερεύνηση θα προσπαθήσει να ρίξει φως στα αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για την έναρξη της πυρκαγιάς στο όχημα που μετέφερε τα φωτοβολταϊκά πάνελ στην Εγνατία Οδό, ώστε να εξακριβωθεί η πηγή και η αιτία της ανάφλεξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki