Οι παιδίατροι ζητούν διαφάνεια και εποπτεία στις υγειονομικές υπηρεσίες για παιδιά

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) κατέθεσε οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και άλλους αρμόδιους φορείς. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εποπτείας στις υγειονομικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην «αναρχία» που, σύμφωνα με τους παιδιάτρους, επικρατεί στον χώρο της υγείας, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Γ. Μαζωνάκη.

Η ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων

Η ομοσπονδία των παιδιάτρων υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Αυτή η θέση διατυπώνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί στον τομέα της υγείας.

Οι προτάσεις της ΠΟΜΕΠ στοχεύουν στην προστασία τόσο των παιδιών όσο και των γονέων από άτομα που παρουσιάζονται ως ειδικοί, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα ή την αναγνωρισμένη επαγγελματική ιδιότητα.

Προβληματικοί τίτλοι και ελλιπής ενημέρωση

Σύμφωνα με την ΠΟΜΕΠ, οι γονείς συχνά συναντούν στο διαδίκτυο διάφορους τίτλους, όπως «σύμβουλος ύπνου», «σύμβουλος διατροφής», «σύμβουλος γονεϊκότητας», «σύμβουλος ανάπτυξης», «σύμβουλος υγείας ή ευεξίας» (health/wellness coach) και «ολιστικός θεραπευτής» πιστοποιημένος, όταν αναζητούν βοήθεια για τα παιδιά τους. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε σαφές ποια είναι η βασική επαγγελματική ιδιότητα του παρόχου, ποιος φορέας χορήγησε την πιστοποίηση, ποια εκπαίδευση απαιτείται και ποια επαγγελματικά δικαιώματα συνεπάγεται αυτή η πιστοποίηση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων τονίζει ότι «μια πιστοποίηση επιμόρφωσης δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ισοδύναμη με αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο ούτε ως στοιχείο που, από μόνο του, παρέχει δικαίωμα άσκησης νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος».

Η διεπιστημονική προσέγγιση και τα όρια ευθύνης

Η ΠΟΜΕΠ επισημαίνει ότι η σύγχρονη παιδιατρική φροντίδα είναι κατεξοχήν διεπιστημονική. Η συνεργασία του παιδιάτρου με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, διαιτολόγους–διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλους αρμόδιους επαγγελματίες θεωρείται ουσιώδης για την ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού.

Το κρίσιμο ζήτημα, όπως ξεκαθαρίζει η ομοσπονδία, είναι κάθε επαγγελματίας να δρα εντός των νόμιμων αρμοδιοτήτων του. Παράλληλα, κάθε γονέας πρέπει να γνωρίζει με σαφήνεια ποιος παρέχει την υπηρεσία, με ποια προσόντα και με ποια όρια ευθύνης. Αυτή η σαφήνεια κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι οκτώ προτάσεις για την προστασία γονέων και παιδιών

Οι οκτώ προτάσεις που παραθέτει η ΠΟΜΕΠ έχουν ως κεντρικό στόχο την προστασία των παιδιών και των γονέων από τους επίδοξους απατεώνες και την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Οι προτάσεις αυτές απεστάλησαν σε ένα ευρύ φάσμα αρμόδιων φορέων, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Ανάμεσα στις προτάσεις αυτές, η ομοσπονδία επιδιώκει τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στον τομέα της παιδιατρικής φροντίδας, προστατεύοντας τους πολίτες από παραπλανητικές πρακτικές και μη εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών.

Αναλυτικά οι πρώτες προτάσεις

Η πρώτη πρόταση αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας, δημόσια προσβάσιμης δυνατότητας επαλήθευσης της επαγγελματικής ιδιότητας και της νόμιμης λειτουργίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση και διασύνδεση των υφιστάμενων μητρώων, καθώς και τη συμπλήρωσή τους όπου απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης θα μπορεί να επαληθεύει την ιδιότητα του επαγγελματία, την άδεια ή τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, καθώς και τη νόμιμη λειτουργία του εκάστοτε φορέα. Η δημόσια πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία θα περιορίζεται σε όσα είναι αναγκαία για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η δεύτερη πρόταση επικεντρώνεται στη διαφάνεια των επαγγελματικών τίτλων και των πιστοποιήσεων. Προτείνεται ο σαφής προσδιορισμός κανόνων για την παρουσίαση της βασικής επαγγελματικής ιδιότητας, του φορέα και του αντικειμένου κάθε πρόσθετης πιστοποίησης. Ο στόχος είναι να αποτρέπεται η δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων σχετικά με τα προσόντα και τις αρμοδιότητες των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki