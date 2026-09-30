Παράσυρση 12χρονου μαθητή στα Σεπόλια: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανήλικου σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή των Σεπολίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Ένας 12χρονος μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα σε εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και περίθαλψη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η κατάσταση της υγείας του ανήλικου είναι καλή και, ευτυχώς, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση.

Το περιστατικό και το σημείο του ατυχήματος

Το ατυχές τροχαίο περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 8:20 το πρωί, σε ένα κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της περιοχής των Σεπολίων. Η παράσυρση του 12χρονου μαθητή σημειώθηκε συγκεκριμένα επί της οδού Αδμητού, στη διασταύρωση με την οδό Περγάμου. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πλατεία Αττικής, καθιστώντας το ένα σημείο με αυξημένη κίνηση οχημάτων και πεζών, ειδικά τις πρωινές ώρες λόγω της παρουσίας σχολείων.

Ένα αυτοκίνητο ενεπλάκη στην παράσυρση του ανήλικου μαθητή, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Η άμεση προτεραιότητα των αρχών και των παρευρισκομένων δόθηκε στην παροχή βοήθειας στον τραυματισμένο μαθητή, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα μετά την πρόσκρουση.

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου μαθητή

Αμέσως μετά την παράσυρση, οι πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 12χρονου μαθητή ήταν καθησυχαστικές, προσφέροντας μια νότα αισιοδοξίας μέσα στην αναστάτωση. Αναφέρθηκε ρητά πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις πρώτες εκτιμήσεις των σωστικών συνεργείων που έσπευσαν στο σημείο. Οι ίδιες πληροφορίες υπογραμμίζουν με έμφαση ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή του ανήλικου, κάτι που αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του περιστατικού.

Παρά την καλή του κατάσταση, η μεταφορά του μαθητή σε νοσοκομείο κρίθηκε απολύτως απαραίτητη. Αυτό έγινε για την πλήρη διασφάλιση της υγείας του, την προληπτική διενέργεια όλων των αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων και την παροχή της ενδεδειγμένης ιατρικής φροντίδας. Η άμεση και οργανωμένη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών συνέβαλε καθοριστικά στην ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού και στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά του μαθητή για νοσοκομειακή περίθαλψη.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και μεταφορά στο νοσοκομείο

Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση και αποτελεσματική αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για το τροχαίο ατύχημα. Μηχανή του ΕΚΑΒ έσπευσε χωρίς καθυστέρηση στο σημείο της παράσυρσης, στην οδό Αδμητού, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον 12χρονο μαθητή. Η γρήγορη επέμβαση του πληρώματος του ΕΚΑΒ ήταν καθοριστικής σημασίας για την αρχική εκτίμηση της κατάστασης του ανήλικου και την προετοιμασία του για την ασφαλή μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο του ατυχήματος και παρέλαβε τον τραυματισμένο μαθητή, ο οποίος είχε ήδη λάβει τις πρώτες βοήθειες. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο Παίδων, ένα εξειδικευμένο ίδρυμα για την περίθαλψη ανηλίκων. Εκεί, υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχει υποστεί σοβαρότερους τραυματισμούς και να λάβει την κατάλληλη παρακολούθηση και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του και το είδος του ατυχήματος.

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Το τροχαίο ατύχημα με την παράσυρση του 12χρονου μαθητή είχε ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στην κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή των Σεπολίων. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στην οδό Αδμητού, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση επηρέασε το τμήμα της οδού Αδμητού από το ύψος της οδού Περγάμου και μετά, δηλαδή ακριβώς στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό.

Η παρουσία των σωστικών συνεργείων, της αστυνομίας και η διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος επί του οδοστρώματος, ήταν οι κύριοι λόγοι για την επιβράδυνση της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που κινούνταν στην περιοχή κλήθηκαν να επιδείξουν υπομονή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή διέλευση. Η αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας αναμενόταν να γίνει σταδιακά, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων από το σημείο του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki