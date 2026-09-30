Δικηγόρος συνελήφθη για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του

Οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου 2026, στη σύλληψη ενός δικηγόρου, έπειτα από μια σοβαρή καταγγελία που αφορούσε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του. Η υπόθεση, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αρχές το βράδυ της Τρίτης, περιλαμβάνει ισχυρισμούς για άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας, οι οποίοι φέρονται να τεκμηριώνονται από σχετικό βιντεοληπτικό υλικό. Παρά τη σύλληψή του, ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εισαγγελική εντολή, ωστόσο η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης θα συνεχιστεί κανονικά, ακολουθώντας την προβλεπόμενη νομική οδό.

Η καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως το βράδυ της Τρίτης, όταν η ειδική γραμμή καταγγελιών «10201», η οποία είναι αφιερωμένη σε θέματα που αφορούν ανηλίκους, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα. Ο καλών, ένας ενήλικος, επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ωστόσο παρείχε σημαντικές πληροφορίες που οδήγησαν στην κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την αναλυτική καταγγελία του ανώνυμου ενήλικα, είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο φέρεται να απεικονίζει τον δικηγόρο να ασκεί τόσο λεκτική όσο και σωματική βία προς το ανήλικο παιδί του. Η σοβαρότητα και η φύση της καταγγελίας οδήγησαν άμεσα στην ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το περιστατικό και η ζωντανή μετάδοση στο TikTok

Η καταγγελία προσδιόρισε με ακρίβεια ότι το φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια που αναφέρθηκε στις αρχές είναι ότι το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε μία από τις ιδιαίτερα δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το TikTok.

Αυτή η πληροφορία υποδηλώνει ότι το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο αναφέρθηκε από τον ανώνυμο καταγγέλλοντα ως αποδεικτικό στοιχείο, ενδεχομένως προέρχεται από αυτή τη δημόσια ζωντανή μετάδοση. Το γεγονός αυτό προσδίδει ένα επιπλέον επίπεδο τεκμηρίωσης στην υπόθεση, καθώς το υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στοιχείο για τη διερεύνηση των ισχυρισμών. Οι αρχές έλαβαν σοβαρά υπόψη αυτά τα δεδομένα για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Σχηματισμός δικογραφίας για πλημμεληματικές πράξεις

Μετά την παραλαβή της καταγγελίας και την αξιολόγηση των στοιχείων, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου ανέλαβε την υπόθεση. Το γραφείο προχώρησε αυτεπάγγελτα στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του δικηγόρου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο δικηγόρος αφορούν συγκεκριμένες παραβάσεις των άρθρων 6 και 9 του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται χαρακτηρίζονται ως πλημμεληματικές, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, γεγονός που καθορίζει και την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Ο σχηματισμός της δικογραφίας αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για τη δικαστική διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών.

Η σύλληψη και η δικαστική πορεία της υπόθεσης

Οι αστυνομικοί, ενεργώντας βάσει της σχηματισθείσας δικογραφίας, ξεκίνησαν την αναζήτηση του δικηγόρου στην κατοικία του, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Βούλας. Τελικά, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στις 06:30 το πρωί της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου 2026, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση.

Μετά τη σύλληψή του, ο δικηγόρος οδηγήθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. Παρόλα αυτά, με προφορική εντολή από την εισαγγελία, αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση, παρά την προσωρινή απελευθέρωση του δικηγόρου, θα συνεχίσει την πορεία της μέσω της δικαστικής οδού, όπου και θα κριθεί η ουσία των κατηγοριών και η ενδεχόμενη ποινική του ευθύνη.

Με πληροφορίες από: Newsit