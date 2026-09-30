Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για ενδοοικογενειακή βία – Αρνείται τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος

Ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης, στη Βούλα, μετά από καταγγελία για άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του. Το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα TikTok, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Αρχικά, ο δικηγόρος δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των αστυνομικών, απαιτώντας την προσέλευση εισαγγελικού λειτουργού, ωστόσο τελικά εξήλθε της οικίας του. Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και αφέθηκε ελεύθερος.

Το περιστατικό και η καταγγελία

Το περιστατικό για το οποίο έγινε η καταγγελία φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Η καταγγελία υποβλήθηκε το ίδιο βράδυ στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η καταγγελία διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο περιεχόμενο της καταγγελίας γινόταν αναφορά σε ένα βίντεο, το οποίο φέρεται να προβλήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Στο εν λόγω βίντεο, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, καταγραφόταν ο γνωστός δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου παιδιού του.

Η αυτεπάγγελτη δικογραφία και οι κατηγορίες

Μετά την υποβολή της καταγγελίας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν αυτεπάγγελτα στον σχηματισμό δικογραφίας. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Η δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε αδικήματα που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και την ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο σχηματισμός της δικογραφίας οδήγησε σε άμεσες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δικηγόρου, καθώς βρισκόταν σε ισχύ η αυτόφωρη διαδικασία. Η προθεσμία για την αυτόφωρη διαδικασία έληγε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, καθιστώντας επιτακτικό τον άμεσο εντοπισμό του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου από τις αρχές.

Η σύλληψη στη Βούλα και η παρέμβαση εισαγγελέα

Κατά τη διάρκεια των ερεχνών που διεξήγαγαν οι αστυνομικές αρχές, προέκυψε ότι ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος διαμένει στην περιοχή της Βούλας. Αμέσως, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στην οικία του με σκοπό να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αναζητούμενος δικηγόρος δεν ανταποκρινόταν στις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών και δεν άνοιγε την πόρτα της κατοικίας του. Λόγω αυτής της άρνησης συνεργασίας, κρίθηκε απαραίτητη η προσέλευση εισαγγελικού λειτουργού στο σημείο. Τελικά, περίπου στις 06:30 το πρωί της Τετάρτης, ο γνωστός δικηγόρος εξήλθε από την οικία του και παρελήφθη από τους αστυνομικούς, προκειμένου να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.

Η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου και η απελευθέρωσή του

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, υποστήριξε ότι του «έστησαν» παγίδα και ότι ουδέποτε θα χτυπούσε ένα παιδί. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μπορεί να αποδείξει την αθωότητά του, καθώς, όπως ανέφερε, δεν ήταν μαζί με τον γιο του την ώρα που φέρεται να συνέβη το περιστατικό.

Παρά τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ο δικηγόρος αφέθηκε τελικά ελεύθερος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, με την υπόθεση να ακολουθεί πλέον την περαιτέρω δικαστική οδό.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis