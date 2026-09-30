Τετράωρη στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα

Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από τις 13:00 έως τις 17:00, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργία των συρμών στην πόλη. Η απόφαση για την πραγματοποίηση αυτής της κινητοποίησης ελήφθη από το σωματείο των εργαζομένων, το οποίο εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση για το κοινό και την διοίκηση.

Η στάση εργασίας αποτελεί μία άμεση αντίδραση σε ένα εργασιακό ζήτημα που έχει προκύψει εντός της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η βασική αιτία της διαμαρτυρίας είναι η απόλυση ενός σταθμάρχη, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια και την αντίδραση του συνόλου των εργαζομένων στο μετρό της Θεσσαλονίκης.

Οι ώρες και η διάρκεια της κινητοποίησης

Η σημερινή τετράωρη στάση εργασίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει το μεσημέρι, επηρεάζοντας τις απογευματινές μετακινήσεις των πολιτών. Οι εργαζόμενοι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο έχει οριστεί από τη 1 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα.

Αυτή η χρονική περίοδος έχει επιλεγεί από το σωματείο προκειμένου να εκφραστεί με τον πλέον εμφατικό τρόπο η διαμαρτυρία τους προς τη διοίκηση της εταιρείας. Η διακοπή της λειτουργίας των συρμών κατά τις συγκεκριμένες ώρες αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες και να επηρεάσει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το μέσο μεταφοράς.

Η ανακοίνωση του σωματείου ενημερώνει το επιβατικό κοινό για την επικείμενη διακοπή των δρομολογίων, καλώντας τους πολίτες να προσαρμόσουν ανάλογα τα προγράμματά τους. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ένα μέσο πίεσης για την επίλυση του εργασιακού ζητήματος που έχει ανακύψει.

Το αίτιο πίσω από την εργασιακή διαμαρτυρία

Η βασική αιτία που οδήγησε τους εργαζόμενους του μετρό Θεσσαλονίκης στην απόφαση για τη σημερινή στάση εργασίας είναι η απόλυση ενός σταθμάρχη. Το σωματείο των εργαζομένων έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια επί του θέματος, χαρακτηρίζοντας την συγκεκριμένη απόλυση ως «άδικη και εκδικητική».

Αυτή η κατηγοριοποίηση της απόλυσης από το σωματείο υποδηλώνει την πεποίθηση ότι η απόφαση δεν βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια ή σε σοβαρά εργασιακά παραπτώματα. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που χειρίστηκε η διοίκηση το ζήτημα και ζητούν την άμεση αναθεώρηση της απόφασης.

Το κεντρικό αίτημα του σωματείου είναι η άμεση ανάκληση της απόλυσης και η επιστροφή του απολυθέντος εργαζομένου στη θέση του. Η κινητοποίηση αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση αυτού που οι εργαζόμενοι θεωρούν ως εργασιακή αδικία.

Οι λεπτομέρειες της απόλυσης του σταθμάρχη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του σωματείου, η απόλυση του σταθμάρχη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία της απόλυσης έλαβε χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας του συγκεκριμένου εργαζομένου, γεγονός που προσδίδει μια συγκεκριμένη διάσταση στον τρόπο που έγινε.

Το σωματείο υποστηρίζει με έμφαση ότι στον απολυθέντα εργαζόμενο δεν δόθηκε καμία ουσιαστική αιτιολόγηση για την απόφαση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε επίσημη ή επαρκής εξήγηση από την πλευρά της διοίκησης για τους λόγους που οδήγησαν στην απόλυση του σταθμάρχη.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι δεν είχε προηγηθεί καμία προειδοποίηση προς τον σταθμάρχη σχετικά με την επικείμενη απόλυσή του. Η έλλειψη προειδοποίησης, σε συνδυασμό με την απουσία αιτιολόγησης, αποτελούν σημεία που ενισχύουν τη θέση του σωματείου περί άδικης μεταχείρισης.

Η θέση και οι διεκδικήσεις του σωματείου

Το σωματείο των εργαζομένων του μετρό Θεσσαλονίκης τονίζει στην ανακοίνωσή του ένα ακόμα σημαντικό σημείο: ότι δεν υπήρχε καμία προηγούμενη παρατήρηση σχετικά με την απόδοση του απολυθέντος εργαζομένου. Αυτό το δεδομένο, σύμφωνα με το σωματείο, έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση της απόλυσης, καθώς δεν υπήρχαν επίσημα καταγεγραμμένα προβλήματα στην εργασιακή του συμπεριφορά ή απόδοση.

Η απουσία παρατηρήσεων για την απόδοση του σταθμάρχη ενισχύει την άποψη του σωματείου ότι η απόλυση ήταν «άδικη και εκδικητική». Οι εργαζόμενοι επιδιώκουν μέσω της στάσης εργασίας να αναδείξουν το θέμα και να ασκήσουν πίεση προς την εργοδοσία για την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέλφου τους.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μια σαφή έκφραση αλληλεγγύης προς τον απολυθέντα σταθμάρχη και μια διεκδίκηση για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η στάση εργασίας είναι η απάντηση του σωματείου σε αυτό που θεωρείται ως μια σοβαρή αδικία στον εργασιακό χώρο του μετρό Θεσσαλονίκης, με στόχο την ανατροπή της απόφασης.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki