Πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών αποκαλύπτει πού συμβαίνουν οι περισσότερες δολοφονίες

Ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών, με πολυετή εμπειρία στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων, έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία σχετικά με τους τόπους και τους δράστες των περισσότερων δολοφονιών. Ο Βινς Βελάσκεζ, ο οποίος υπηρέτησε στο τμήμα ανθρωποκτονιών της Ατλάντα, στην Τζόρτζια, αποκάλυψε ότι ο θύτης βρίσκεται συχνά πολύ πιο κοντά στο θύμα από όσο φαντάζεται κανείς. Η εμπειρία του δείχνει μια διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με τον κοινό φόβο μιας επίθεσης από άγνωστο στον δρόμο.

Η πολυετής εμπειρία του Βινς Βελάσκεζ

Ο Βινς Βελάσκεζ διαθέτει μια μακρά και σημαντική πορεία στην αστυνομία, καθώς υπηρέτησε για δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια στο τμήμα ανθρωποκτονιών της Ατλάντα. Η καριέρα του ξεκίνησε από την αστυνομική περιπολία, όπου απέκτησε τις πρώτες του εμπειρίες, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη δίωξη ναρκωτικών, αποκτώντας μια ευρεία αντίληψη του εγκληματικού φαινομένου.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο δεκαετιών του στο τμήμα ανθρωποκτονιών, ο Βελάσκεζ ήρθε αντιμέτωπος με μια πληθώρα υποθέσεων. Αυτές περιλάμβαναν από πυροβολισμούς και στραγγαλισμούς μέχρι και απανθρακωμένα σώματα, προσπαθώντας κάθε φορά να συνθέσει το περίπλοκο παζλ των εγκλημάτων. Επιπλέον, η εμπειρία του επεκτάθηκε και στον τομέα των διαπραγματεύσεων, καθώς διετέλεσε διαπραγματευτής ομήρων για δεκαεννέα χρόνια.

Το σπίτι ως ο πιο συχνός τόπος δολοφονιών

Όταν ο Βελάσκεζ ρωτήθηκε για το σημείο όπου διαπράττονται οι περισσότερες δολοφονίες, η απάντησή του ήταν άμεση και ξεκάθαρη: «Η απάντηση είναι πολύ πιο εύκολη απ' ότι ακούγεται... μέσα στο σπίτι σας». Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη που συχνά εστιάζει στον φόβο μιας επίθεσης από έναν άγνωστο στον δρόμο.

Ο πρώην ντετέκτιβ εξήγησε ότι τα περισσότερα εγκλήματα μεταξύ αγνώστων τείνουν να συμβαίνουν στο αυτοκίνητο ή στον δρόμο, ειδικά αν το θύμα αποτελεί εύκολο στόχο ή ακολουθεί έναν τρόπο ζωής υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, οι δολοφονίες εντός οικίας είναι πολύ πιο συχνές. «Είχα υποθέσεις που εξελίχθηκαν στην βεράντα, στο σαλόνι, στο υπνοδωμάτιο, στο μπάνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βελάσκεζ πρόσθεσε ότι πολλές δολοφονίες με σεξουαλική κίνητρο συμβαίνουν όταν ένας διαρρήκτης εισβάλει νύχτα στο σπίτι ενώ μια γυναίκα κοιμάται. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των ανθρωποκτονιών που γίνονται μέσα στο σπίτι σχετίζεται με οικογενειακές διαφορές. Ως παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση όπου «ένας σύζυγος χάσει τον έλεγχο και στραγγαλίσει τη σύζυγό του», τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να συμβούν οπουδήποτε εντός της οικίας.

Οι δράστες: Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του θύματος

Μία από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις του Βελάσκεζ αφορά την ταυτότητα των δραστών. Σύμφωνα με την εμπειρία του, οι έρευνες δεν ξεκινούν με την αναζήτηση κάποιου άγνωστου δράστη. Αντιθέτως, οι αστυνομικοί εστιάζουν στα πρόσωπα που συνδέονται ήδη με το θύμα, καθώς αυτά είναι τα πιο πιθανά να είναι οι δράστες.

«Το 80% έως 90% όλων των ανθρωποκτονιών στις ΗΠΑ διαπράττεται από κάποιον που ανήκει στο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, κάποιον με τον οποίο σχετιζόταν, έναν γείτονα, έναν φίλο, έναν συγγενή», δήλωσε ο πρώην ντετέκτιβ. Αυτή η στενή σύνδεση μεταξύ θύματος και δράστη αποτελεί το πρώτο και βασικό στοιχείο για τους αστυνομικούς κατά την έναρξη μιας έρευνας.

Η θυματολογία ως πυρήνας της εξιχνίασης

Η διαδικασία της εξιχνίασης, όπως την περιέγραψε ο Βελάσκεζ, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που είναι γνωστό ως θυματολογία. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τον πυρήνα της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επικεντρώνονται στη μελέτη του ίδιου του θύματος για να κατανοήσουν τα αίτια της δολοφονίας.

«Αν μελετήσεις προσεκτικά το θύμα, τις περισσότερες φορές μπορείς να καταλάβεις ακριβώς γιατί δολοφονήθηκε», υπογράμμισε ο Βελάσκεζ. Το κίνητρο είναι εξαιρετικά σημαντικό σε κάθε υπόθεση. «Αν καταλάβεις το γιατί, τις περισσότερες φορές ανακαλύπτεις και το ποιος το έκανε», εξήγησε. Για τον λόγο αυτό, ο χρυσός κανόνας στην εξιχνίαση ανθρωποκτονιών είναι ένας: «Ξεκινάς πάντα από το θύμα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta