Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέα κατάθεση γραμματέως και ρήγμα στις υπερασπίσεις των γιατρών

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα δεδομένα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών διαρκώς ανατρέπονται. Οι δύο προφυλακισμένοι επαγγελματίες υγείας φαίνεται να χαράσσουν πλέον διαφορετική πορεία όσον αφορά την υπεράσπισή τους.

Την ίδια στιγμή, έρχονται στο φως άγνωστες πτυχές από τα δραματικά λεπτά που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, μέσα από νέα κατάθεση μάρτυρα.

Η νέα κατάθεση της γραμματέως

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η κατάθεση που έδωσε ενώπιον της ανακρίτριας η νεαρή γραμματέας του ιατρικού κέντρου. Η συγκεκριμένη μάρτυρας, η οποία στο παρελθόν είχε αναφερθεί σε ζήτημα μέθης και υποστήριζε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ασθενή εν ζωή, φέρεται να κατέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου νέα, κρίσιμα στοιχεία τα οποία απουσίαζαν από τις αρχικές αναφορές της στην Αστυνομία.

Περιγράφοντας τις στιγμές της μεταφοράς του γνωστού καλλιτέχνη, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Όταν πήραν τον Μαζωνάκη οι διασώστες, τον πήραν καθιστό και του κρατούσαν το κεφάλι. Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν νεκρός».

Οι στιγμές μετά την αναχώρηση του ασθενοφόρου

Συνεχίζοντας την αφήγησή της για τα όσα ακολούθησαν την αναχώρηση του ασθενοφόρου, η γραμματέας πρόσθεσε: «Όταν έφυγαν οι γιατροί, μου είπαν να ακυρώσω τα ραντεβού της επόμενης μέρας, μας είπαν ότι φεύγουν και να κλείσουμε εμείς, όπως κάναμε πάντα. Η γιατρός κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο με τους διασώστες, όμως δεν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Όταν γύρισε στο ιατρείο, πιστεύω ήταν σε σοκ. Δε μιλούσε, μου ζήτησε μόνο ένα ποτήρι νερό».

Η παραπάνω εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς άλλης εργαζόμενης, η οποία φέρεται να έχει καταθέσει πως η κατηγορούμενη, αμέσως μετά το συμβάν, επέστρεψε στον χώρο, άλλαξε ενδυμασία και προχώρησε κανονικά σε ιατρική πράξη σε άλλον ασθενή.

Ρήγμα στην υπερασπιστική γραμμή των ιατρών

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται ρήγμα στην κοινή γραμμή που διατηρούσε το ζευγάρι των ιατρών. Ο κατηγορούμενος ιατρός φαίνεται να υπαναχωρεί από τον αρχικό του ισχυρισμό πως ο τραγουδιστής παραλήφθηκε ζωντανός από το ΕΚΑΒ. Πλέον, διατείνεται πως όταν κλήθηκε από τη σύζυγό του, το μόνο που μπορούσε να πράξει ήταν να εφαρμόσει ΚΑΡΠΑ.

Αυτή η νέα θέση του ιατρού εναρμονίζεται εμμέσως με τις καταθέσεις των διασωστών που κάνουν λόγο για έναν ουσιαστικά νεκρό άνθρωπο τη στιγμή της άφιξής τους. Στον αντίποδα, η συγκατηγορούμενή του εμμένει στη θέση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εν ζωή όταν εκείνη ειδοποίησε τον σύζυγό της, ενώ ήδη έχει πραγματοποιήσει πολύωρη συνάντηση με τον νέο νομικό της παραστάτη.

Το ζητούμενο των αρχών

Σε κάθε περίπτωση, βασικό ζητούμενο για τις δικαστικές Αρχές παραμένει η πλήρης διαλεύκανση των κινήσεων και των ευθυνών του κάθε εμπλεκόμενου αμέσως μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr