Γνωστός δικηγόρος προσήχθη για ενδοοικογενειακή βία μετά από live στο TikTok

Σε προσαγωγή γνωστού δικηγόρου προχώρησαν αστυνομικοί, οδηγώντας τον στο γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου. Η ενέργεια αυτή των αρχών έρχεται μετά από ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αφορούσε καταγγελίες για άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok. Σε βάρος του δικηγόρου έχει ήδη σχηματιστεί αυτεπάγγελτη δικογραφία, βάσει του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα να αναζητηθεί από τις αρχές στα όρια του αυτοφώρου.

Το περιστατικό και η ενημέρωση των αρχών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ., το επίμαχο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, ο δικηγόρος φέρεται να προέβη σε πράξεις λεκτικής και σωματικής βίας εις βάρος του ανήλικου γιου του, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές.

Η ενημέρωση για το συμβάν δεν προήλθε μόνο από την αρχική πληροφόρηση της ΕΛ.ΑΣ., αλλά ενισχύθηκε και από τηλεφωνικές καταγγελίες πολιτών. Αυτοί οι πολίτες επικοινώνησαν με το κέντρο της Άμεσης Δράσης, περιγράφοντας το ίδιο περιστατικό, γεγονός που οδήγησε άμεσα στον σχηματισμό της αυτεπάγγελτης δικογραφίας.

Η αναζήτηση στην οικία του δικηγόρου

Στο πλαίσιο της αναζήτησης του δικηγόρου, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν σήμερα τα ξημερώματα στην κατοικία του, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Βούλας. Οι αστυνομικοί ζητούσαν από τον δικηγόρο να ανοίξει την πόρτα της οικίας του, προκειμένου να προχωρήσουν στην προσαγωγή του.

Ωστόσο, ο δικηγόρος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα των αρχών και δεν άνοιξε την πόρτα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η άρνησή του οδήγησε στην ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος επίσης μετέβη στην οικία του για να επιληφθεί της κατάστασης.

Η προσαγωγή και η κατ' οίκον έρευνα

Τελικά, περίπου στις 06:30 τα ξημερώματα, ο δικηγόρος προσήχθη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου, όπου και παραδόθηκε στο γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, προκειμένου να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Μετά την προσαγωγή του, ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του στην Βούλα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, για την εφαρμογή του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr