Μια πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς ένα υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή των Σεπολίων, λίγο μετά τις 06:00 το πρωί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Ρόδου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ένας 28χρονος ένοικος, ο οποίος βρισκόταν εντός του διαμερίσματος την ώρα που εκδηλώθηκαν οι φλόγες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η καταστροφή

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα, το οποίο υπέστη ολοσχερή καταστροφή από τις φλόγες. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής των Σεπολίων. Η οδός Ρόδου, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία, έγινε το επίκεντρο των επιχειρήσεων κατάσβεσης και διάσωσης.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα εντός του υπογείου διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να καταστραφεί πλήρως. Η έκταση της ζημιάς στο συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν μεγάλη, καθιστώντας το μη κατοικήσιμο μετά το πέρας της πυρκαγιάς. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των φλογών. Συνολικά, 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα επιχείρησαν για να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς στο υπόγειο διαμέρισμα και την αποφυγή επέκτασής της σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάστηκαν εντατικά για την κατάσβεση, η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από προσπάθειες. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα, πραγματοποιώντας ελέγχους για τυχόν αναζωπυρώσεις. Αυτή η προληπτική ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την πλήρη διασφάλιση της περιοχής.

Η διάσωση του 28χρονου ενοίκου

Ένας 28χρονος ένοικος του διαμερίσματος, ο οποίος κοιμόταν την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο. Ο νεαρός άνδρας κατάφερε να απομακρυνθεί από το φλεγόμενο κτίριο με δικές του δυνάμεις, αποφεύγοντας έτσι σοβαρότερες συνέπειες. Η έγκαιρη αντίδρασή του αποδείχθηκε σωτήρια.

Μετά την απομάκρυνσή του, ο 28χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η μεταφορά του έγινε για προληπτικούς λόγους, ώστε να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της υγείας του, δεδομένης της έκθεσής του στον καπνό και το στρες του συμβάντος.

Προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των κατοίκων, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση ολόκληρης της πολυκατοικίας. Οι ένοικοι κλήθηκαν να εξέλθουν από τα διαμερίσματά τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η διαδικασία εκκένωσης ολοκληρώθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας εξήλθαν σώοι από το κτίριο, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός μεταξύ τους. Η προληπτική αυτή ενέργεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των λοιπών αρχών συνέβαλε στην ασφαλή έκβαση του περιστατικού για το σύνολο των διαμενόντων στην πολυκατοικία.

Διερεύνηση των αιτιών

Μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από το σημείο, ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει το έργο της εξέτασης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες στο υπόγειο διαμέρισμα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν την ολοσχερή καταστροφή του διαμερίσματος. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πηγή και την πορεία της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Reader