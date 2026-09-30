Μύκονος: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για πολεοδομικές παραβάσεις και «λαδώματα»

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα «απόστημα» που, όπως αναφέρεται, είχε «κακοφορμίσει» στους κόλπους της Πολεοδομίας Μυκόνου. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πλήθος καταγγελιών που αφορούν αυθαίρετα ξενοδοχεία και βίλες, καθώς και την αδράνεια της Πολεοδομίας να προχωρά σε ελέγχους.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου έχει ήδη «καρατομηθεί», καθώς ανεστάλη η άσκηση των καθηκόντων του. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, το οποίο ενημέρωνε τον Δήμο στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 για τον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Αναστολή καθηκόντων και ποινικές διώξεις

Η αναστολή των καθηκόντων του συγκεκριμένου στελέχους σημαίνει ότι του απαγορεύεται κάθε υπηρεσιακή ανάμειξη και η προσέλευσή του στην Πολεοδομία για το διάστημα που θα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Οι Αρχές ελέγχουν στελέχη της Πολεοδομίας για σοβαρά αδικήματα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απιστία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία και πλαστογραφία, όλα σε βαθμό κακουργήματος. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί με παραγγελία το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων στελεχών.

Καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βασίζεται σε πολλές καταγγελίες που υποδεικνύουν ότι η Πολεοδομία δεν προχωρούσε σε ελέγχους συγκεκριμένων ακινήτων, παρά τις υφιστάμενες αναφορές για αυθαιρεσίες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Μυκονιάτη, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές, είδε να ανεγείρεται δίπλα στο σπίτι του ένα μεγάλο ακίνητο, πιθανότατα ξενοδοχείο, σε μία γραφική περιοχή με φραγκοσυκιές και ξερολιθιές.

Ο εν λόγω πολίτης υπέβαλε μήνυση, με τη βοήθεια δικηγόρου, στην οποία αναφερόταν ότι ένας επιχειρηματίας έκτισε 1.200 τ.μ. με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας. Επιπλέον, οι Αρχές έχουν πληροφορίες για τη λειτουργία υπερπολυτελών ξενοδοχείων (πεντάστερων) στη Μύκονο, των οποίων οι άδειες έχουν ακυρωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ελέγχει την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών, καθώς υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες εργασίες που έγιναν με άδειες για… πισίνα.

Οικονομική διάσταση της υπόθεσης

Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα της έρευνας είναι το πού κατέληγαν τα χρήματα από τυχόν «λαδώματα» στην Πολεοδομία. Δεδομένης της υψηλής αξίας των ακινήτων στο νησί των ανέμων, εκτιμάται ότι τα ποσά αυτά θα είναι πολύ μεγάλα. Η δημιουργία ολόκληρων κτισμάτων, όπως ξενοδοχείων ή βιλών, με άδειες εργασιών μικρής κλίμακας, μπορεί να αποφέρει ιλιγγιώδη κέρδη σε επιχειρηματίες και «επενδυτές».

Για τον λόγο αυτό, η άρση του τραπεζικού απορρήτου κρίνεται απαραίτητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πολεοδομία Μυκόνου, και συγκεκριμένα ένα από τα στελέχη της, είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των Αρχών για παρόμοιες υποθέσεις.

Η έρευνα σε πλήρη εξέλιξη

Αυτή τη στιγμή, ένα πολυάριθμο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται στη Μύκονο εδώ και ημέρες. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την έρευνα, η οποία ξεκίνησε μετά από παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση, με στόχο να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές των καταγγελιών και να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr